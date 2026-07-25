Поклонников Дэвида Боуи ждет настоящий подарок. Осенью выйдет архивный альбом David Bowie: The Shel Talmy Recordings, в который войдут ранние записи музыканта, сделанные в 1965 году, а также десять композиций, никогда прежде не публиковавшихся.

На момент записи будущая мировая звезда еще выступала под именем Дэви Джонс. Тогда Боуи играл в группе The Lower Third и только начинал искать собственный стиль. Продюсером сессий стал знаменитый Шел Талми, работавший с группами The Who и The Kinks.

Новая пластинка включает 22 трека, среди которых десять ранее неизданных песен и демозаписей. Особый интерес вызывает участие в некоторых композициях молодого Джимми Пейджа, который в те годы был востребованным сессионным музыкантом, а также пианиста Ники Хопкинса.

Музыкальные критики отмечают, что записи позволяют услышать Боуи еще до того, как он превратился в одного из самых влиятельных артистов XX века. Хотя эти песни заметно отличаются от его более поздних работ, они помогают проследить творческую эволюцию музыканта и понять, с чего начинался его путь к мировой славе.

Выход альбома David Bowie: The Shel Talmy Recordings запланирован на 18 сентября 2026 года.