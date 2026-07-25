Наверняка наши читатели помнят великого латышского артиста Эдуарда Павулса. Но немногие знают, что неподалёку от Риги открыт музей, где постоянная экспозиция о нём, ушедшем от нас в возрасте 77 лет ровно двадцать лет назад.

А на том берегу...

Это местечко Виетвалжи в волости Салас Бабитского уезда. Его можно видеть выйдя на реку Лиелупе со стороны юрмальского Дубулты – вдали другой берег за большим островом. И здесь сейчас находится одноимённый музей Виетвалжи – как раз там, где в начале восьмидесятых годов снимались сцены из легендарного сериала Рижской киностудии «Долгая дорога в дюнах».

Именно здесь по сценарию находилось поместье обеспеченного героя Павулса, в прошлом знатного рыболова Озолса, где он жил с дочкой Мартой.

Кстати, а сам Павулс жил в последние годы неподалёку, в районе Валтери, который начинается за дорогой, уходящей от Яундубулты вдоль реки Лиелупе. Сейчас Виетвалжи - это филиал Бабитского культурно-образовательного центра.

«Прикосновение вечности»

С 2017 года здесь открыта мемориальная выставка, посвященная Павулсу, предлагающая всесторонний обзор его биографии и творческой карьеры. Выставка основана на исследовании жизни актера и использует как традиционные форматы экспозиции, так и аудиовизуальные записи.

LETA

Она размещена в бывшем общественном центре деревни Сала – месте, которое Эдуард Карлович не раз посещал. Снимался он уже редко, был земессаргом, часто ходил в военной форме. Одним из самых ярких элементов выставки является аудиозапись, на которой Эдуард Павулс читает отрывок из стихотворения Александра Чака «Прикосновение вечности».

В большом зале приходского дома некогда проводились танцы, которые Эдуард Павулс также регулярно посещал. Директор этого музея Даце Улпе рассказывает, что в молодости артисту очень нравилось танцевать и именно в этих краях он танцевал с женой Лилией, у которой корни как раз в этом месте. Оба прошли обряд конфирмации в местной церкви Сала.

Выставка создана при поддержке Яниса Силиньша, директора Рижского музея театра и жителя прихода Сала, а также Илзе Метры, дочери Эдуарда Павулса. Организаторам выставки были предоставлены семейные реликвии, документы и фотографии. А сын артиста - Угис - передал ящик для зимней рыбалки, сделанный по образцу того, что принадлежал тестю Павулса. Да и сам Эдуард весьма уважал подлёдную рыбалку.

Кроме того, потомки семьи Павулс также составили генеалогическое древо, которое для выставки художественно оформили скульпторы Роберт Динерс и Андрис Лосс.

Вия Артмане и Эдуард Павулс. LETA.

Любовь верной публики

В начале июля исполнилось бы 97 лет со дня рождения выдающегося артиста. И двадцать лет со дня его смерти.

«Время летит стремительно: кажется, будто только вчера мы открыли мемориальную выставку Эдуардса Павулса в «Виетвалжи», совсем недавно отмечали его девяностолетие, а затем и девяностопятилетие, — говорит госпожа Улпе. - И вот уже прошло 97 лет с того июльского дня, когда родился один из величайших латвийских актёров, и всего несколько лет отделяют нас от столетнего юбилея. Цветут липы, солнечные тёплые дни сменяются грозами, в садах поспевает клубника, а воздух наполнен летом, жизнью и любовью. За те девять лет, что выставка в «Виетвалжи» открыта для посетителей, это присутствие ощущается каждый день: искренняя любовь верной публики, неугасающая с годами жизненная сила души актёра и летнее тепло, сохранившееся во взгляде и улыбке на его фотографиях. И, прежде всего, подлинность Эдуарда Павулса: залог того, что зрители продолжают верить в него и любить его даже там, за тем горизонтом, куда он ушел так давно».

Здесь рады всем: любителям музеев и истории, ценителям музыки и сценического искусства, местным жителям и гостям из города. Здесь же сейчас открыта новая экспозиция «Циклы времени в историях предметов».

Неправильный фильм

А что до легендарного фильма, который телеканалы современной Латвии показывать не любят – неправильно расставлены акценты, то он снят по одноимённому роману Олега Руднева. По легендам, именно жизненная история семьи жителей этого места побудила Руднева, занимавшего в советские годы пост первого секретаря городского комитета Юрмалы, написать роман о Екабе Озолсе и его прекрасной дочери Марте. Это было ровно полвека назад, в 1976 году.

Спустя пять лет роман преобразовался в кинороман. Сам Павулс рассматривал роль Озолса как продолжение роли Оскара в «Сыне рыбака».

Директор музея вспоминает, как во время съёмок фильма режиссёр Алоиз Бренч отвёз Эдуарда в медицинское учреждение, где делали протезы (по роли Озолс был инвалидом). Павулс тщательно ознакомился как с внешним видом протеза ноги, так и с тем, как он креплен. Артист входил в образ мужчины, который был инвалидом, но у которого ещё достаточно жизненной силы.

Пришлось вешаться три раза

Пользуясь случаем, для истории оставим несколько слов из интервью, которое артист дал автору этих строк в 1997 году, будучи в своём поместье в Валтери. Тогда он снялся в телевизионном четырёхсерийном фильме, что по тем временам было необычным событием!

«Как фильм называется? Как же по-русски называется? А, «Разорённое гнездо», вот как называется, – говорит Павулс. – Фильм начали снимать год назад. Сейчас съёмки завершены, идет монтажный процесс. Все участники съемок с нетерпением ждут, чем дело завершится. Я много снимался, потому могу утверждать, что монтаж – самый важный этап в создании картины.

Какую роль играю? Павулс играет Пацерса! Ну, я там играю такого старого отца, которого Пацерсом зовут. Сюжет? Коротко: идет первая мировая война. Сын латышского крестьянина Пацерса уходит на фронт. Пропадает. А его супруга ждёт мужа на родине. Она плачет, страдает. И вот проходит лет десять, как вдруг у нее появляется мальчик. От кого, спрашивается? Правда, смешно?

Но это не комедия! Никак нет. Хотя, понимаете ли, вот только-только мальчик родился, как вдруг возвращается с войны пропавший муж. Он, оказывается, был во французском плену. Это же трагедия!

Финал фильма печален: мой герой вешается. Такое, можно сказать, у меня амплуа. В «Долгой дороге в дюнах» мой Озолс вешался. Ещё я вешался в белорусском кинофильме «Красные листья».

Но все равно финал «Разорённого гнезда» оптимистичен. Жизнь ведь всегда продолжается: сын остается, его жена – тоже».

«Надо сперва смокинг купить!»

«Во время съемок атмосфера взаимопонимания!, – продолжил Павулс. – Я, например, сразу нашёл взаимопонимание с режиссёром фильма Улдисом Пуцитисом, который много лет назад снимался в знаменитой картине «Эдгар и Кристина». И который, как и я, сейчас сперва не мог привыкнуть к этой самой атмосфере съёмок. Мы ведь оба привыкли работать на киностудии.

Мы ездили по всей Латвии, снимались преимущественно на открытой природе. В Пиебалге были, в Вентспилсе. Всюду. Потом мы привыкли к таким боевым условиям. Настроение во время съемок было отличное: зима, бодрящий морозец.

В фильме снялось много известных латышских актеров, которые много лет не работали в кино. Мы все радовались, что опять хоть как-то задействованы в кино.

А я много сыграл ролей, очень много. Бывало, в год снимался в двух-трех картинах. И ни разу не мечтал о Каннском фестивале! Я был советским актером, а советских редко выпускали за рубеж. Правда, много лет назад я был на одном кинофестивале, в Чехословакии. Рижская киностудия представляла фильм «Рита». Картина получила диплом. Но Каннский фестиваль? Это не для меня. Времена теперь другие. И вообще, для кинофестиваля надо сперва смокинг покупать!»