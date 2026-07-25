В Сети появился первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». Ролик подтверждает: новый блокбастер объединит практически всех ключевых героев киновселенной Marvel.

«Доктор Дум» станет кульминацией мультивселенной саги, которую Marvel развивает на протяжении последних семи лет после выхода фильма «Мстители: Финал». Картина соберет вместе персонажей из разных франшиз киновселенной для противостояния новому главному злодею — Доктору Думу, которого сыграл Роберт Дауни — младший.

В трейлере показано, как герои вновь объединяются перед лицом угрозы, способной охватить сразу несколько вселенных. Среди самых обсуждаемых моментов — противостояние Тора и Доктора Дума, а также возвращение Криса Эванса в роли Стива Роджерса. Одним из главных сюрпризов стало включение персонажей франшизы «Люди Икс», а также участников Фантастической четверки и команды Громовержцев.

Премьера фильма «Мстители: Доктор Дум» запланирована на 18 декабря.