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Вышел полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум» 0 29

Культура &
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вышел полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум»

В Сети появился первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». Ролик подтверждает: новый блокбастер объединит практически всех ключевых героев киновселенной Marvel.

«Доктор Дум» станет кульминацией мультивселенной саги, которую Marvel развивает на протяжении последних семи лет после выхода фильма «Мстители: Финал». Картина соберет вместе персонажей из разных франшиз киновселенной для противостояния новому главному злодею — Доктору Думу, которого сыграл Роберт Дауни — младший.

В трейлере показано, как герои вновь объединяются перед лицом угрозы, способной охватить сразу несколько вселенных. Среди самых обсуждаемых моментов — противостояние Тора и Доктора Дума, а также возвращение Криса Эванса в роли Стива Роджерса. Одним из главных сюрпризов стало включение персонажей франшизы «Люди Икс», а также участников Фантастической четверки и команды Громовержцев.

Премьера фильма «Мстители: Доктор Дум» запланирована на 18 декабря.

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Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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