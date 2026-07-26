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«Черное солнце»: семейные тайны, убийство и неожиданное наследство — почему этот французский триллер стал хитом Netflix 0 25

Культура &
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Черное солнце»: сериал про семейные тайны, убийство и неожиданное наследство

Французский мини-сериал «Черное солнце» стремительно ворвался в число самых популярных проектов Netflix. Шестисерийный триллер сочетает детектив, семейную драму и напряженную историю о борьбе за наследство, удерживая зрителей в напряжении до самого финала.

О чем сериал

Главная героиня Альба — молодая мать, пытающаяся скрыться от своего прошлого и начать жизнь с чистого листа. Вместе с маленьким сыном она приезжает в Прованс, где устраивается сезонной работницей на роскошную цветочную ферму, принадлежащую влиятельной семье Лассер.

Однако спокойная жизнь заканчивается почти сразу. Владельца хозяйства Арно Лассера находят убитым, а главной подозреваемой становится именно Альба. Вскоре расследование принимает неожиданный оборот: выясняется, что погибший был ее биологическим отцом, о существовании которого она даже не знала. Более того, незадолго до смерти он успел завещать ей свое огромное состояние. С этого момента девушка оказывается в центре ожесточенной борьбы за наследство, а родственники погибшего начинают настоящую охоту на нее.

Почему стоит посмотреть

«Черное солнце» удачно сочетает атмосферу французского нуара, семейные интриги и криминальный сюжет. Каждая новая серия раскрывает очередную тайну семьи Лассер, заставляя зрителей пересматривать свои догадки о том, кто на самом деле стоит за преступлением.

Мини-сериал состоит из шести эпизодов общей продолжительностью около пяти часов, поэтому его легко посмотреть за один-два вечера.

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#наследство #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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