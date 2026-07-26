Французский мини-сериал «Черное солнце» стремительно ворвался в число самых популярных проектов Netflix. Шестисерийный триллер сочетает детектив, семейную драму и напряженную историю о борьбе за наследство, удерживая зрителей в напряжении до самого финала.

О чем сериал

Главная героиня Альба — молодая мать, пытающаяся скрыться от своего прошлого и начать жизнь с чистого листа. Вместе с маленьким сыном она приезжает в Прованс, где устраивается сезонной работницей на роскошную цветочную ферму, принадлежащую влиятельной семье Лассер.

Однако спокойная жизнь заканчивается почти сразу. Владельца хозяйства Арно Лассера находят убитым, а главной подозреваемой становится именно Альба. Вскоре расследование принимает неожиданный оборот: выясняется, что погибший был ее биологическим отцом, о существовании которого она даже не знала. Более того, незадолго до смерти он успел завещать ей свое огромное состояние. С этого момента девушка оказывается в центре ожесточенной борьбы за наследство, а родственники погибшего начинают настоящую охоту на нее.

Почему стоит посмотреть

«Черное солнце» удачно сочетает атмосферу французского нуара, семейные интриги и криминальный сюжет. Каждая новая серия раскрывает очередную тайну семьи Лассер, заставляя зрителей пересматривать свои догадки о том, кто на самом деле стоит за преступлением.

Мини-сериал состоит из шести эпизодов общей продолжительностью около пяти часов, поэтому его легко посмотреть за один-два вечера.