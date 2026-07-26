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Пляжи Нормандии могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 0 66

Культура &
Дата публикации: 26.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Пляжи Нормандии могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пляжи Нормандии, где 6 июня 1944 года началась высадка союзных войск, приблизились к получению статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окончательное решение будет принято на заседании Комитета Всемирного наследия, которое пройдет с 24 по 27 июля в южнокорейском Пусане.

Заявка Франции рассматривалась почти два десятилетия. В случае одобрения в список ЮНЕСКО войдут пять знаменитых пляжей высадки — Юта, Омаха, Голд, Джуно и Сорд, а также ряд знаковых исторических объектов: мыс Пуэнт-дю-Ок, немецкая батарея в Лонг-сюр-Мер, искусственная гавань в Арроманше, военные кладбища и мемориалы.

По словам представителей региона Нормандия, признание станет не только символом памяти о солдатах, участвовавших в освобождении Европы от нацизма, но и поможет лучше сохранить эти исторические места для будущих поколений. Статус ЮНЕСКО также может привлечь еще больше туристов: уже сегодня мемориальные объекты ежегодно посещают около 1,8 миллиона человек, более трети из которых приезжают из-за рубежа.

Если заявку одобрят, пляжи высадки союзников станут 55-м объектом Франции в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО и присоединятся к таким известным памятникам, как Мон-Сен-Мишель, Версальский дворец и Шартрский собор.

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#история #Франция #туризм #культура #памятники #пляжи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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