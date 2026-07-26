Пляжи Нормандии, где 6 июня 1944 года началась высадка союзных войск, приблизились к получению статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окончательное решение будет принято на заседании Комитета Всемирного наследия, которое пройдет с 24 по 27 июля в южнокорейском Пусане.

Заявка Франции рассматривалась почти два десятилетия. В случае одобрения в список ЮНЕСКО войдут пять знаменитых пляжей высадки — Юта, Омаха, Голд, Джуно и Сорд, а также ряд знаковых исторических объектов: мыс Пуэнт-дю-Ок, немецкая батарея в Лонг-сюр-Мер, искусственная гавань в Арроманше, военные кладбища и мемориалы.

По словам представителей региона Нормандия, признание станет не только символом памяти о солдатах, участвовавших в освобождении Европы от нацизма, но и поможет лучше сохранить эти исторические места для будущих поколений. Статус ЮНЕСКО также может привлечь еще больше туристов: уже сегодня мемориальные объекты ежегодно посещают около 1,8 миллиона человек, более трети из которых приезжают из-за рубежа.

Если заявку одобрят, пляжи высадки союзников станут 55-м объектом Франции в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО и присоединятся к таким известным памятникам, как Мон-Сен-Мишель, Версальский дворец и Шартрский собор.