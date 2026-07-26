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В мастер-классе-лагере «Фонд Осокина» приняли участие 25 детей и подростков из Украины 1 71

Культура &
Дата публикации: 26.07.2026
LETA
Изображение к статье: В мастер-классе-лагере «Фонд Осокина» приняли участие 25 детей и подростков из Украины

Андрей Осокин

25 детей и подростков из Черниговской области Украины приняли участие в четвертом мастер-классе-лагере пианиста Андрея Осокина и Фонда Осокина.

В течение двух недель дети и подростки оттачивали свои профессиональные навыки под руководством латвийских преподавателей. В лагере собрались юные музыканты в возрасте от 12 до 16 лет, обучающиеся игре на фортепиано, скрипке, кларнете, саксофоне, флейте, аккордеоне, бандуре и других инструментах в различных музыкальных школах Черниговской области.

Для восстановления после войны детям и молодежи была предоставлена разнообразная программа, в рамках которой академическая работа чередовалась с занятиями искусством и керамикой, двигательной терапией и психологической поддержкой. В программу лагеря также входили образовательные поездки, позволявшие познакомиться с историей и природными ресурсами Латвии. В рамках мероприятия также было проведено несколько концертов.

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#образование #Украина #Латвия #культура #музыка #подростки #дети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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