В течение двух недель дети и подростки оттачивали свои профессиональные навыки под руководством латвийских преподавателей. В лагере собрались юные музыканты в возрасте от 12 до 16 лет, обучающиеся игре на фортепиано, скрипке, кларнете, саксофоне, флейте, аккордеоне, бандуре и других инструментах в различных музыкальных школах Черниговской области.

Для восстановления после войны детям и молодежи была предоставлена разнообразная программа, в рамках которой академическая работа чередовалась с занятиями искусством и керамикой, двигательной терапией и психологической поддержкой. В программу лагеря также входили образовательные поездки, позволявшие познакомиться с историей и природными ресурсами Латвии. В рамках мероприятия также было проведено несколько концертов.