Стриминговый сервис Prime Video официально заказал производство нового сериала по культовой франшизе «Робокоп». Проект будет состоять из восьми эпизодов и станет новой главой в истории легендарного киборга-полицейского, впервые появившегося на экранах почти 40 лет назад.

Шоураннером и сценаристом проекта назначен Питер Окко, работавший над сериалами «Lodge 49» и «Pushing Daisies». Исполнительным продюсером выступит режиссер Джеймс Ван вместе с компанией Blumhouse Atomic Monster. К работе также присоединится один из создателей оригинального фильма Эд Ноймайер.

Создатели обещают сохранить ключевые идеи классического «Робокопа». В центре сюжета вновь окажется погибший полицейский, сознание которого переносят в высокотехнологичного киборга для борьбы с преступностью. Помимо зрелищного экшена, сериал затронет темы влияния технологий, корпоративной власти и человеческой природы, которые сделали оригинальную картину Пола Верховена культовой.

Разработка сериала ведется после того, как Amazon приобрела киностудию MGM и начала активно возрождать ее самые известные франшизы. Точная дата премьеры пока не объявлена.