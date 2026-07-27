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Илон Маск пообещал, что ИИ снимет «Одиссею» уже в этом году 0 131

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск пообещал, что ИИ снимет «Одиссею» уже в этом году

Илон Маск

Глава компании xAI Илон Маск заявил, что до конца 2026 года нейросеть Grok Imagine создаст полнометражный фильм по мотивам гомеровской «Одиссеи». Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X.

По словам Маска, будущая картина будет максимально соответствовать исторической эпохе и оригинальному произведению Гомера. Он подчеркнул, что проект должен стать более точной интерпретацией поэмы, чем существующие экранизации.

Grok Imagine — сервис для генерации изображений и видео, встроенный в ИИ-помощник Grok, разработанный компанией xAI. В июле 2026 года платформа получила функцию создания видеороликов по текстовым запросам, что значительно расширило ее возможности.

Ранее Маск резко раскритиковал новую экранизацию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана, обвинив создателей фильма в исторических неточностях и чрезмерном стремлении соответствовать современным голливудским стандартам. Теперь миллиардер намерен продемонстрировать, что искусственный интеллект способен предложить более аутентичную версию знаменитого эпоса.

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#Илон Маск #искусственный интеллект #культура #новости
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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