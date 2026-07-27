Глава компании xAI Илон Маск заявил, что до конца 2026 года нейросеть Grok Imagine создаст полнометражный фильм по мотивам гомеровской «Одиссеи». Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X.

По словам Маска, будущая картина будет максимально соответствовать исторической эпохе и оригинальному произведению Гомера. Он подчеркнул, что проект должен стать более точной интерпретацией поэмы, чем существующие экранизации.

Grok Imagine — сервис для генерации изображений и видео, встроенный в ИИ-помощник Grok, разработанный компанией xAI. В июле 2026 года платформа получила функцию создания видеороликов по текстовым запросам, что значительно расширило ее возможности.

Ранее Маск резко раскритиковал новую экранизацию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана, обвинив создателей фильма в исторических неточностях и чрезмерном стремлении соответствовать современным голливудским стандартам. Теперь миллиардер намерен продемонстрировать, что искусственный интеллект способен предложить более аутентичную версию знаменитого эпоса.