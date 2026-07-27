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Крупнейший блюзовый фестиваль в странах Балтии состоится уже на этой неделе 0 254

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
LETA
Изображение к статье: Крупнейший блюзовый фестиваль в странах Балтии состоится уже на этой неделе

В первые выходные августа тысячи любителей музыки соберутся в Хаапсалу на крупнейший в странах Балтии блюзовый фестиваль Augustibluus. За три дня состоится 35 концертов с участием артистов из 11 стран.

На главной сцене фестиваля во дворе замка Хаапсалу выступит американский блюзовый и рок-н-ролльный гитарист Эрик Сардинас, игравший с такими мировыми звездами, как Джо Сатриани и Стив Вай. Посетителей также ждут яркие представители нового поколения блюзовых исполнителей – шведское трио Антона Хультквиста, британский гитарист Тоби Ли, которого Джо Бонамасса назвал «будущей суперзвездой блюза», а также харизматичный виртуоз игры на губной гармонике Уилл Уайлд, которого многие легенды блюза считают одним из величайших музыкантов своего поколения.

В этом году в программе фестиваля также будет традиционный блюз. Эстонская вокальная группа Estonian Voices вместе со своим аккомпанирующим составом представит специальную программу, посвященную легендарным The Blues Brothers. На фестивале также выступят известные представители свинга и блюза 1920-х–1950-х годов. Среди них будет шведско-американский ансамбль Gunhild Carling & The Carling Family, известный своим энергичным и танцевальным новоорлеанским джазом и звучанием духовых инструментов, а также Скайлер Сауфли, член Зала славы блюза Алабамы, который представит аутентичную программу в стиле вест-кост и джамп-блюз со своей группой.

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Налаживать связи между традиционным блюзом и современной соул-музыкой будет датско-ирландская группа Trainman Blues, многократные лауреаты Датской музыкальной премии, получившие награды в категориях «Лучший альбом» и «Лучшее концертное выступление».

Помимо концертов в районе Хаапсалуского замка, фестивальные мероприятия охватят весь город. Выступления также пройдут на железнодорожном вокзале, в танцевальном павильоне на набережной, в Культурном центре, Хаапсалуском соборе, а также в городских кафе, барах и на террасах. Некоторые концерты будут бесплатными.

Augustibluus — это фестиваль как для страстных поклонников блюза, так и для всех, кто хочет насладиться особой атмосферой летнего культурного мероприятия.

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#фестиваль #артисты #культура #музыка #лето
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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