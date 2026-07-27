С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.
На музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 каждый из трех дней был посвящен уникальной тематической программе:
25 июля (суббота): звездный вечер
Во второй день фестиваля на сцену вышли популярные рок- и поп-исполнители, авторы знаковых хитов и латвийские звезды:
• Лайма Вайкуле
• Андрей Макаревич
• Монеточка
• Noize MC
• Tõnis Mägi (Эстония)
• SunStroke Project (Молдова)
• Uku Suviste (Эстония)
• DEN BAURIN
• Латвийские артисты: Jānis Stībelis, Normunds Rutulis, Markus Riva, Dināra Rudāne.
Все артисты выступали исключительно вживую в сопровождении большого фестивального симфонического оркестра.
Если вы были гостями фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, смотрите наши фотогалереи, чтобы рассмотреть стильные образы публики и отыскать себя на снимках!
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