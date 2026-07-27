С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.

На музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 каждый из трех дней был посвящен уникальной тематической программе:

25 июля (суббота): звездный вечер

Во второй день фестиваля на сцену вышли популярные рок- и поп-исполнители, авторы знаковых хитов и латвийские звезды:

• Лайма Вайкуле • Андрей Макаревич • Монеточка • Noize MC • Tõnis Mägi (Эстония) • SunStroke Project (Молдова) • Uku Suviste (Эстония) • DEN BAURIN • Латвийские артисты: Jānis Stībelis, Normunds Rutulis, Markus Riva, Dināra Rudāne.

Все артисты выступали исключительно вживую в сопровождении большого фестивального симфонического оркестра.

Если вы были гостями фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, смотрите наши фотогалереи, чтобы рассмотреть стильные образы публики и отыскать себя на снимках!