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Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026: первый день 2 285

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Laima Rendezvous Jūrmala 2026

С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.

На музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 каждый из трех дней был посвящен уникальной тематической программе: 24 июля (пятница): концерт-открытие Первый день собрал ярких артистов из Украины, Молдовы, Казахстана и Эстонии, а также латвийских звезд эстрады. Выступали:

• Лайма Вайкуле

• Оля Полякова (Украина)

• Kadebostany (Швейцария)

• Олег Скрипка и группа «Воплі Відоплясова» (Украина)

• Zdob și Zdub (Молдова)

• Николай Трубач (Украина)

• Зарина Алтынбаева (Казахстан)

• ALIKA и Uku Suviste (Эстония)

• Roberto Kel Torres (Куба)

• DEN BAURIN

• Латвийские артисты: Jānis Stībelis, Normunds Rutulis, Patrisha, Jussendo.

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#фестиваль #артисты #музыка #знаменитости #Лайма Вайкуле
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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