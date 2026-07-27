С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.
На музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 каждый из трех дней был посвящен уникальной тематической программе: 24 июля (пятница): концерт-открытие Первый день собрал ярких артистов из Украины, Молдовы, Казахстана и Эстонии, а также латвийских звезд эстрады. Выступали:
• Лайма Вайкуле
• Оля Полякова (Украина)
• Kadebostany (Швейцария)
• Олег Скрипка и группа «Воплі Відоплясова» (Украина)
• Zdob și Zdub (Молдова)
• Николай Трубач (Украина)
• Зарина Алтынбаева (Казахстан)
• ALIKA и Uku Suviste (Эстония)
• Roberto Kel Torres (Куба)
• DEN BAURIN
• Латвийские артисты: Jānis Stībelis, Normunds Rutulis, Patrisha, Jussendo.
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