С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.