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Над Даугавой взмоют тысячи воздушных змеев: в Риге впервые пройдет фестиваль Fantadroms 0 209

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Над Даугавой взмоют тысячи воздушных змеев: в Риге впервые пройдет фестиваль Fantadroms

Пресс-фото

29 августа в столице Латвии впервые состоится международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms. Организаторы обещают превратить небо над Даугавой в яркую арт-площадку, где свои работы представят мастера из разных стран мира.

Fantadroms объединит искусство, дизайн, спорт и семейный отдых. В течение дня зрители смогут увидеть масштабные воздушные конструкции, созданные известными художниками, а также принять участие в творческих мастер-классах, спортивных активностях и развлекательной программе.

По словам организатора фестиваля Зане Фейфы, идея проекта — подарить рижанам и гостям города возможность отвлечься от повседневной суеты, поднять взгляд к небу и вновь почувствовать радость творчества и вдохновения.

В фестивале примут участие признанные мастера воздушных змеев из Великобритании, Австралии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Польши, Китая и других стран. Каждый представит собственный стиль — от классических геометрических моделей до огромных летающих скульптур и авторских художественных инсталляций.

Программа рассчитана на посетителей всех возрастов. С полудня до вечера будут проходить демонстрационные полеты, а в специальных мастерских каждый желающий сможет самостоятельно изготовить и запустить собственного воздушного змея. Кроме того, с 14:00 на Даугаве состоятся показательные выступления профессиональных кайтбордистов, а неподалеку можно будет увидеть яхты и парусные суда.

Еще одним украшением фестиваля станет выступление американской художницы Бриджит Полк, прославившейся искусством балансировки камней. Она создает необычные композиции без клея и креплений, удерживая их исключительно благодаря точному расчету центра тяжести.

Для гостей также подготовят гастрономическую зону с предложениями рижских ресторанов, площадки с развлечениями, торговые ряды и вечернюю программу, посвященную завершению лета. Организаторы рассчитывают, что Fantadroms станет новой ежегодной традицией Риги и привлечет внимание туристов со всего мира.

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#фестиваль #туризм #дизайн #спорт #искусство #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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