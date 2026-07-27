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Ридли Скотт снимет новую версию «Острова сокровищ», а Хью Джекман исполнит главную роль 0 57

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ридли Скотт снимет новую версию «Острова сокровищ»

Ридли Скотт и Хью Джекман готовят новую экранизацию знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Проект получил поддержку студии Sony, которая ведет переговоры о его финансировании при условии, что режиссер и актер останутся в составе команды.

Сценарий будущего фильма написал Джек Торн. Скотт займет режиссерское кресло, а Джекман исполнит одну из ключевых ролей. По данным зарубежных СМИ, именно ему может достаться образ легендарного пирата Джона Сильвера.

В основу картины ляжет классический приключенческий роман Стивенсона. История рассказывает о юном Джиме Хокинсе, который случайно становится обладателем карты сокровищ. Вместе с командой он отправляется в опасное морское путешествие, где сталкивается с коварным корабельным поваром Джоном Сильвером. Экспедиция превращается в смертельно опасную борьбу за клад, развернувшуюся на необитаемом острове.

«Остров сокровищ» уже не раз экранизировали. Первая звуковая версия появилась в 1934 году, а в 1950-м собственную адаптацию выпустила студия Disney. Теперь Ридли Скотт намерен представить современное прочтение классической истории, превратив ее в масштабный приключенческий фильм. Выбор Хью Джекмана на роль Джона Сильвера уже вызвал большой интерес у поклонников кино.

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#кино #культура #режиссер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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