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Сигулда вновь примет Международный фестиваль оперной музыки 0 84

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сигулда вновь примет Международный фестиваль оперной музыки

С 31 июля по 2 августа в Сигулде в 33-й раз состоится Международный фестиваль оперной музыки — одно из самых известных музыкальных событий Латвии. В течение трех дней зрителей ждут оперные спектакли, концерты и выступления известных солистов.

Фестиваль откроется 31 июля концертом «Праздничная увертюра» в саду Сигулдского замка. Перед публикой выступят солисты Латвийской национальной оперы Сонора Вайце, Дайнис Калначс и Андрис Киплукс в сопровождении пианистки Ингуны Пурини.

Главным событием программы станет постановка оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», которая будет представлена вечером 1 августа на сцене в руинах Сигулдского замка. История японской девушки Чио-Чио-Сан, сохранившей верность своей любви, считается одним из самых известных произведений мирового оперного искусства.

Партию Чио-Чио-Сан исполнит солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева, а в роли американского офицера Пинкертона впервые на фестивале выступит грузинский тенор Ираклий Кахидзе. В спектакле также примут участие Янис Апейнис, Илона Багеле, Андрис Киплукс, Калвис Калниньш, Кришьянис Норвелис, Карлис Саржантс, Линда Петерсоне и другие артисты. За дирижерским пультом — Янис Лиепиньш, режиссер постановки — Эдмундс Фрейбергс.

2 августа в Сигулдской евангелическо-лютеранской церкви состоится концерт духовной музыки с участием тенора Миервалдиса Енчса, гобоиста Риналдса Розенлаукса, скрипача Дайниса Медьяникса и органистки Ингуны Гринберги.

Завершатся Праздники оперной музыки традиционным гала-концертом «Анния Адамсоне приглашает», который пройдет вечером 2 августа в замковых руинах. Главной звездой программы станет латвийская сопрано Анния Кристиане Адамсоне. Вместе с ней на сцену выйдут Ираклий Кахидзе, Рихард Мачановскис, Илона Багеле, Бригита Рейсоне, Артем Сафронов, Риналдс Кандалинцевс, Кришьянис Норвелис и другие исполнители.

На протяжении всего фестиваля для гостей будут работать «Оперный ресторан», а в саду Сигулдского замка запланированы музыкальные сюрпризы и дополнительные мероприятия.

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#фестиваль #Латвия #культура #музыка #опера #замок
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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