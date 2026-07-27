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Во Франции открыли зал с произведениями искусства, конфискованными в годы нацистской оккупации 0 72

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции открыли зал с произведениями искусства, конфискованными в годы нацистской оккупации

Музей Орсе в Париже

В парижском Музее Орсе появился новый постоянный зал под названием «Кому принадлежат эти работы?», посвященный произведениям искусства, конфискованным у владельцев в годы нацистской оккупации Франции. В экспозицию вошли картины, скульптуры и рисунки, чьи законные наследники до сих пор не найдены.

После окончания Второй мировой войны в Германии и Австрии обнаружили около 60 тысяч произведений искусства, вывезенных из Франции. Почти 45 тысяч из них удалось вернуть владельцам, однако около 15 тысяч остались без установленного происхождения. Часть этих работ была продана государством в начале 1950-х годов, а примерно 2200 произведений передали на хранение французским музеям с обязательством продолжать поиск их владельцев.

Сегодня в коллекции Музея Орсе находятся 225 таких экспонатов: 142 картины, 21 скульптура и 62 рисунка. Экспозиция нового зала будет регулярно обновляться по мере появления новых данных о происхождении произведений.

С 1994 года музей уже вернул наследникам 15 произведений искусства. Последняя реституция состоялась в 2024 году, когда потомкам арт-дилера Грегуара Шустермана были переданы картины «Баржи» Альфреда Сислея и «Кариатиды» Огюста Ренуара.

Параллельно Музей Орсе объявил конкурс на четырехлетнюю программу по исследованию провенанса. Специалисты планируют изучить архивы Франции, Германии и других стран, чтобы установить происхождение оставшихся произведений и найти их законных владельцев.

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#история #Франция #искусство #культура #нацизм
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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