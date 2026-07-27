Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завершился Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026: третий день 1 211

Культура &
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Фото: Ритварс Станкевичс.

С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.

На музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 каждый из трех дней был посвящен уникальной тематической программе:

26 июля (воскресенье): грандиозный гала-концерт

Заключительный вечер объединил топовых юмористов, лирические мировые голоса и самых популярных современных музыкантов Латвии. На сцену вышли:

• Лайма Вайкуле

• Семен Слепаков

• Нино Катамадзе (Грузия)

• Potap & Nastya (Украина)

• Michał Szpak (Польша)

• Sonja Bishop

• Латвийские артисты и группы: Intars Busulis, Aminata, Citi Zēni, Atvara, Normunds Rutulis, Jānis Stībelis.

Все артисты выступали исключительно вживую в сопровождении большого фестивального симфонического оркестра.

Если вы были гостями фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, смотрите наши фотогалереи, чтобы рассмотреть стильные образы публики и отыскать себя на снимках!

Laima2_51.jpgLaima2_49.jpgLaima2_79.jpgLaima2_74.jpgLaima2_72.jpgLaima2_65.jpgLaima2_62.jpgLaima2_82.jpgLaima3_64.jpg Laima2_33.jpgLaima2_32.jpgLaima2_31.jpgLaima2_48.jpgLaima2_45.jpgLaima2_43.jpgLaima2_42.jpgLaima2_38.jpgLaima2_57.jpgLaima2_53.jpgLaima2_19.jpgLaima2_18.jpgLaima2_16.jpgLaima2_11.jpgLaima2_30.jpgLaima2_29.jpgLaima2_27.jpgLaima2_26.jpgLaima2_24.jpgLaima2_35.jpg Laima2552.jpgLaima2549.jpgLaima2548.jpgLaima2546.jpgLaima2564.jpgLaima2563.jpgLaima2560.jpgLaima2555.jpgLaima2554.jpgLaima2569.jpgLaima2568.jpgLaima2566.jpgLaima2571.jpgLaima2570.jpgpugacheva-9549.pngLaima2_10.jpgLaima2_09.jpgLaima2_08.jpgLaima2_01.jpgLaima2_21.jpg

×
Читайте нас также:
#фестиваль #артисты #музыка #Лайма Вайкуле
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Илон Маск пообещал, что ИИ снимет «Одиссею» уже в этом году
Изображение к статье: В мастер-классе-лагере «Фонд Осокина» приняли участие 25 детей и подростков из Украины
Изображение к статье: Пляжи Нормандии могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Изображение к статье: «Черное солнце»: сериал про семейные тайны, убийство и неожиданное наследство

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Развод
Люблю!
Изображение к статье: Смерть
Люблю!
Изображение к статье: Танки идут
В мире
4
Изображение к статье: Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
3
Изображение к статье: Надвигаются тучи
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сигулда вновь примет Международный фестиваль оперной музыки
Культура &
Изображение к статье: Развод
Люблю!
Изображение к статье: Смерть
Люблю!
Изображение к статье: Танки идут
В мире
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео