Фото: Ритварс Станкевичс.
С грандиозным размахом в концертном зале «Дзинтари» с 24 по 26 июля 2026 года прошел Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Программа трех дней была насыщенной: на сцене выступили десятки артистов со всего мира, включая Kadebostany, Олю Полякову, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и Семена Слепакова, а среди гостей в зале были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.
На музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 каждый из трех дней был посвящен уникальной тематической программе:
26 июля (воскресенье): грандиозный гала-концерт
Заключительный вечер объединил топовых юмористов, лирические мировые голоса и самых популярных современных музыкантов Латвии. На сцену вышли:
• Лайма Вайкуле
• Семен Слепаков
• Нино Катамадзе (Грузия)
• Potap & Nastya (Украина)
• Michał Szpak (Польша)
• Sonja Bishop
• Латвийские артисты и группы: Intars Busulis, Aminata, Citi Zēni, Atvara, Normunds Rutulis, Jānis Stībelis.
Все артисты выступали исключительно вживую в сопровождении большого фестивального симфонического оркестра.
Если вы были гостями фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026, смотрите наши фотогалереи, чтобы рассмотреть стильные образы публики и отыскать себя на снимках!
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