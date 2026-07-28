Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге прозвучал несравненный голос легендарного Пласидо Доминго 0 181

Культура &
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пласидо Доминго

Пласидо Доминго.

Оперная певица Кристине Ополайс сегодня провела репетицию в Рижском доме конгрессов вместе со всемирно известными тенорами Пласидо Доминго и Майклом Фабиано, готовясь к концерту, который состоится в среду, 29 июля, в концертном зале «Дзинтари», сообщили организаторы мероприятия.

Для латвийской публики это станет возможностью вновь услышать Кристине Ополайс на родине — причем вместе с двумя звездами оперной сцены разных поколений: легендой мировой оперы Пласидо Доминго и американским тенором Майклом Фабиано.

Как уже сообщалось, 29 июля Пласидо Доминго впервые выступит в Латвии.

За свою выдающуюся карьеру маэстро исполнил более 150 самых разных оперных партий, а также блистательно и естественно интерпретировал музыку самых различных жанров.

Программа, которую он представит публике в Юрмале, будет максимально разнообразной: арии из опер «Андре Шенье» и «Трубадур», оперетт «Хозяйка гостиницы» (La locandiera) и «Страна улыбок», испанские и итальянские песни, а также, конечно, дуэты и трио с хозяйкой вечера — сопрано Кристине Ополайс — и американским тенором Майклом Фабиано. Подробную программу концерта можно найти на сайте Biļešu serviss.

И это еще не всё: организаторы обещают зрителям несколько приятных сюрпризов, которые пока держат в секрете.

Концерт обещает стать по-настоящему грандиозным: на сцену выйдут три мировые звезды, хор и Фестивальный оркестр под управлением дирижера Валентина Урюпина. Прозвучат произведения Верди, Пуччини, Леонкавалло, Джордано, Чилеа, Дворжака, Соросабаля и Легара.

Кроме того, этот концерт станет воплощением давней мечты: еще десять лет назад Пласидо Доминго сказал Кристине Ополайс, что очень хотел бы исполнить с ней дуэты именно в Латвии.

×
Читайте нас также:
#Юрмала #Латвия #музыка
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Изображение к статье: Крупнейший блюзовый фестиваль в странах Балтии состоится уже на этой неделе
Изображение к статье: Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Изображение к статье: Сигулда вновь примет Международный фестиваль оперной музыки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Pitbull Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Священномученик Афиноген
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Айварс Лембергс
Политика
Изображение к статье: Что посеять в августе?
Наша Латвия
Изображение к статье: Конец июля
Наша Латвия
Изображение к статье: По грибы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Pitbull Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Священномученик Афиноген
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Айварс Лембергс
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео