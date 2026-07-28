Оперная певица Кристине Ополайс сегодня провела репетицию в Рижском доме конгрессов вместе со всемирно известными тенорами Пласидо Доминго и Майклом Фабиано, готовясь к концерту, который состоится в среду, 29 июля, в концертном зале «Дзинтари», сообщили организаторы мероприятия.

Для латвийской публики это станет возможностью вновь услышать Кристине Ополайс на родине — причем вместе с двумя звездами оперной сцены разных поколений: легендой мировой оперы Пласидо Доминго и американским тенором Майклом Фабиано.

Как уже сообщалось, 29 июля Пласидо Доминго впервые выступит в Латвии.

За свою выдающуюся карьеру маэстро исполнил более 150 самых разных оперных партий, а также блистательно и естественно интерпретировал музыку самых различных жанров.

Программа, которую он представит публике в Юрмале, будет максимально разнообразной: арии из опер «Андре Шенье» и «Трубадур», оперетт «Хозяйка гостиницы» (La locandiera) и «Страна улыбок», испанские и итальянские песни, а также, конечно, дуэты и трио с хозяйкой вечера — сопрано Кристине Ополайс — и американским тенором Майклом Фабиано. Подробную программу концерта можно найти на сайте Biļešu serviss.

И это еще не всё: организаторы обещают зрителям несколько приятных сюрпризов, которые пока держат в секрете.

Концерт обещает стать по-настоящему грандиозным: на сцену выйдут три мировые звезды, хор и Фестивальный оркестр под управлением дирижера Валентина Урюпина. Прозвучат произведения Верди, Пуччини, Леонкавалло, Джордано, Чилеа, Дворжака, Соросабаля и Легара.

Кроме того, этот концерт станет воплощением давней мечты: еще десять лет назад Пласидо Доминго сказал Кристине Ополайс, что очень хотел бы исполнить с ней дуэты именно в Латвии.