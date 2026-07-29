Лувр впервые после прошлогоднего дерзкого ограбления вновь открыл для посетителей знаменитую галерею Аполлона. Именно отсюда осенью прошлого года были похищены драгоценности общей стоимостью около 102 миллионов долларов.

Теперь исторический зал встречает гостей пустыми витринами. Уцелевшие ценности перевезены в специально защищенное хранилище, а единственным экспонатом, который в будущем планируют вернуть в галерею, станет корона императрицы Евгении. Во время побега преступники уронили реликвию, сейчас она проходит реставрацию.

Галерея Аполлона считается одним из самых известных памятников французского барокко. Ее построили в XVII веке по приказу Людовика XIV, а впоследствии именно она стала прообразом знаменитой Зеркальной галереи Версальского дворца.

Архитектурный проект создал Луи Лево, росписи выполнил Шарль Лебрен, посвятив оформление образу солнца — символу «короля-солнца» Людовика XIV.

Скульптурное убранство разработал Франсуа Жирардон, а в XIX веке центральную часть потолка украсила монументальная фреска Эжена Делакруа «Аполлон, поражающий Пифона».