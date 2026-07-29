Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лувр вновь открыл галерею Аполлона после громкого ограбления 0 41

Культура &
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лувр вновь открыл галерею Аполлона после громкого ограбления

Галерея Аполлона в Лувре. Фото: Louvre

Лувр впервые после прошлогоднего дерзкого ограбления вновь открыл для посетителей знаменитую галерею Аполлона. Именно отсюда осенью прошлого года были похищены драгоценности общей стоимостью около 102 миллионов долларов.

Теперь исторический зал встречает гостей пустыми витринами. Уцелевшие ценности перевезены в специально защищенное хранилище, а единственным экспонатом, который в будущем планируют вернуть в галерею, станет корона императрицы Евгении. Во время побега преступники уронили реликвию, сейчас она проходит реставрацию.

Галерея Аполлона считается одним из самых известных памятников французского барокко. Ее построили в XVII веке по приказу Людовика XIV, а впоследствии именно она стала прообразом знаменитой Зеркальной галереи Версальского дворца.

Архитектурный проект создал Луи Лево, росписи выполнил Шарль Лебрен, посвятив оформление образу солнца — символу «короля-солнца» Людовика XIV.

Скульптурное убранство разработал Франсуа Жирардон, а в XIX веке центральную часть потолка украсила монументальная фреска Эжена Делакруа «Аполлон, поражающий Пифона».

×
Читайте нас также:
#история #Франция #искусство #культура #ограбление #галерея
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Во Франции открыли зал с произведениями искусства, конфискованными в годы нацистской оккупации
Изображение к статье: Amazon снимет сериал по «Робокопу»: культовая франшиза возвращается на экраны
Изображение к статье: Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Изображение к статье: Крупнейший блюзовый фестиваль в странах Балтии состоится уже на этой неделе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: в аптеке
Наша Латвия
Изображение к статье: Monster Building
Техно
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Мартиньш Билзенс.
Наша Латвия
Изображение к статье: карта Латвии, евро, документы, архивное фото
Политика
4
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: в аптеке
Наша Латвия
Изображение к статье: Monster Building
Техно
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео