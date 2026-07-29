Настоящий интернационал

Первый вечер по традиции объединил артистов самых разных музыкальных направлений, представив зрителям программу из мировых хитов, авторской музыки и ярких творческих экспериментов. Одним из самых ожидаемых выступлений открытия стало появление популярной в своей сфере швейцарской группы Kadebostany, чьё концептуальное звучание и сценическое шоу вызвали восторг зала. Они исполнили четыре песни, став своеобразным камертоном для всех трёх вечеров в Юрмале.

Также тепло публика встретила Олю Полякову, подтвердившую статус одной из самых харизматичных артисток украинской сцены. Оля исполнила несколько хитов на украинском, а также представила свои новые песни на английском. Особое настроение вечеру придали выступления Николая Трубача, того самого, что много лет назад стал звездой эстрады, исполнив с уже ушедшим от нас Борисом Моисеевым хит «Голубая луна», а также француза Давида Карретты, эстонской певицы Alika и звезды «Евровидения» из Азербайджана Efendi, которую зал сразу узнал по песне Mata Hari.

Настоящий взрыв энергии вызвало появление молдавской группы Zdob și Zdub с их зажигательной программой. Зал не только пел и рукоплескал, но и активно танцевал. Выступление было похоже на страстный балканский ритуал, который не оставил равнодушных.

Латвийскую сцену достойно представили Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Маркус Рива, ставшие верными «оруженосцами» Лаймы, исполнив с ней несколько песен Раймонда Паулса и, конечно же, гимн фестиваля - песню «Рандеву». Сольно Лайма пела, например, знаменитую песню Паулса «Не подходи ко мне этой осенью». И эстрадная дива по-прежнему впечатляет - танцует, поёт, держит стиль, хотя ни для кого не секрет, что ей 72 года! Пела юная латвийская певица Patrisha, а также оперно-эстрадная дива из Казахстана Зарина Алтынбаева и украинец Денис Баурин. Все номера программы прозвучали исключительно вживую в сопровождении фестивального оркестра.

«Антракт» по-русски

Конечно же, тут же в интернет-среде возникли несогласия - русский практически не звучал. Как известно, в государственных учреждениях, коим вроде как является «Дзинтари», должен звучать преимущественно государственный. В любом случае - с языком великого Пушкина в Латвии сейчас, как вы сами понимаете, напряжёнка. Ведущий вечера Номрунд Рутулис, правда, в финале первого отделения первого вечера воскликнул: «Антракт!», но надеемся, что его за это не оштрафуют, потому что «антракт» - он по-разному может быть «антракт». Вспомнить хотя бы незабвенного дирижера из «Большой прогулки» в исполнении Луи де Фюнеса, произносившего: Das ist antrakt! После чего это стало разговорным выражением, означающим перерыв, а сама фраза сочетает немецкое слово das ist («это») и искаженное французское entracte («антракт», перерыв между действиями).

Философию первого вечера подчеркнула и муза проекта. «Каждый вечер Laima Rendezvous - это новая история, новые встречи и новые эмоции. Для нас важно, чтобы на одной сцене встречались артисты разных стран, поколений и музыкальных жанров», - заявила Лайма Вайкуле.

Во второй вечер русский язык, кстати, звучал - и довольно активно. Его звездой стала Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, родилась в городе Екатеринбург) - российская певица, автор психоделических песен. Осудила вторжение России на Украину в феврале 2022 года. В 2022 году вместе с мужем переехала в Литву. В январе 2023 года Минюст России внёс Монеточку в список «иностранных агентов». Несмотря на внесение в список, Монеточка отказалась от маркировки своих постов в соцсетях сообщением о статусе «иностранного агента», за что дважды привлекалась к административной ответственности. 9 декабря 2024 группа профессоров Столичного университета Осло номинировала Монеточку и группу Noize MC на Нобелевскую премию мира за их благотворительный проект!

Надо сказать, темпераментная Монеточка вызвала искренний всплеск эмоций у зала. Во время исполнения песни «Это было в России, значит, это было давно», в зале плакали. Эмоции преобладали и во время последующего легендарного Андрея Макаревича, тоже ныне «иноагента», исполнившего несколько песен в сопровождении исполнителя на кельтской арфе Филиппа Барского. К нему присоединилась и Лайма! В финале лидер «Машины времени» исполнил свежую песню антивоенного содержания.

Ветеран советкой эстрады с акцентом

А ещё был замечательный Тынис Мяги, ветеран советской эстрады с эстонским акцентом. Известность он приобрёл в конце семидесятых, когда Мяги было доверено исполнять символическую песню «Олимпиада-80» (музыка Тухманова, слова Рождественского) для летних Олимпийских игр 1980 года в Москве (выбор Мяги в качестве исполнителя отчасти был связан с тем, что в родном для Тыниса Таллине олимпийские награды в рамках XXII Игр разыгрывали яхтсмены). С этой песней эстонец вышел в финал фестиваля «Песня года» (1980). Сейчас Тынису Несторовичу 77 лет, держится молодцом! Кстати, концерты практически не даёт, с 1996 года работает в музыкально-драматическом театре «Ванемуйне» (Тарту), а также занимается концертной деятельностью и ведёт радиопередачи. Летом живёт на островах (эстонских!).

В третий вечер к весёлой компании присоединился Интар Бусулис, а также Семён Слепаков, украинский дуэт «Потап и Настя», грузинская дива этно-фолк-джаза Нино Катамадзе, и многие другие.

И одна главных сенсаций, что вечера «Рандеву» посетила Алла Борисовна Пугачёва в сопровождении супруга Максима Галкина. Каждый вечер она демонстрировала новые наряды, а во время прохождения дивы по залу её устраивали овацию. «Мы вас любим!», - доносилось из зала и яростные поклонники со смартфонами пытались пробиться к телу легенды. Но останавливались перед суровой рукой охранника. Алла достаточно живо реагировала на происходящее на сцене - судя по результатам визуальных наблюдений, ей больше всего понравились заводные молдавские мальчики из группы Zdob și Zdub.

Фото: Артурс Ванагс.

Кстати, за кулисами журналистке удалось задать вопрос 77-летней Пугачёвой: «А как вы выбираете look?» Под загадочным английским словом look подразумевается наряд. Но вот они, сложности перевода. Алла Борисовна не сразу поняла, что за лук? А когда поняла, ответила классически: «Да какой лук в магазине увидела, такой и купила!»

Фото: Артурс Ванагс.

Фото: Ритварс Станкевичс.