На стриминговой платформе Amazon Prime Video вышел шестисерийный криминальный триллер «Ограбление» (Steal) с Софи Тёрнер в главной роли. Актриса, прославившаяся благодаря роли Сансы Старк в «Игре престолов», играет сотрудницу инвестиционной компании, оказавшуюся в центре дерзкого преступления.

По сюжету вооруженная группа захватывает офис инвестиционного фонда и заставляет сотрудников провести многомиллиардные финансовые операции. После того как преступники исчезают, следствие начинает выяснять обстоятельства случившегося. Главной подозреваемой неожиданно становится Зара Данн — именно она выполняла требования налетчиков и больше остальных контактировала с ними.

Однако по мере развития событий становится ясно, что все далеко не так однозначно. Возникает главный вопрос сериала: действительно ли Зара была случайной жертвой, или же она сама могла быть частью тщательно продуманного плана? Неожиданные сюжетные повороты заставляют зрителей сомневаться практически в каждом персонаже.

Помимо напряженной детективной интриги, сериал затрагивает тему финансовых махинаций, корпоративной культуры и огромной власти, сосредоточенной в руках крупных инвестиционных компаний. История сочетает элементы классического криминального расследования и психологического триллера.

Вместе с Софи Тёрнер в проекте снялись Джейкоб Форчун-Ллойд, Арчи Мадекве и Эндрю Ховард. Все шесть эпизодов первого сезона стали доступны одновременно.