11 июня 2027 года в концертном зале Dzintari впервые в Латвии выступит обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу (Russell Crowe). Вместе со своей группой The Gentlemen Barbers он представит латвийской публике музыкальное шоу Russell Crowe's Indoor Garden Party. Продажа билетов уже стартовала.

Несмотря на мировую известность, которую Расселу Кроу принесла роль Максимуса в фильме «Гладиатор» и другие работы в кино, музыка уже многие десятилетия остается неотъемлемой частью его жизни. Более сорока лет артист пишет песни, а проект Russell Crowe's Indoor Garden Party — это возможность представить зрителям еще одну грань своего творчества.

Вместе с группой The Gentlemen Barbers, в состав которой входят известные австралийские студийные и концертные музыканты, Рассел Кроу представляет программу, объединяющую живой рок-концерт, творческий вечер и живое общение со зрителями. По словам организаторов, каждый концерт проходит в атмосфере камерной встречи, где музыка, личные истории, импровизация и диалог с публикой становятся частью одного большого шоу.

«Кино — это профессия, где я говорю чужими словами. Музыка — это мой мир, где я могу открыть душу публике. Мы не просто играем песни — мы проживаем этот вечер вместе со зрителями», — говорит Рассел Кроу.

Поклонникам артиста также будет доступно ограниченное количество дополнительных билетов Meet & Greet, которые позволят лично встретиться с Расселом Кроу до начала концерта. Программа включает приветствие и рукопожатие с артистом, возможность посетить его бэкстейдж, сделать памятную фотографию, а также получить автограф на собственном сувенире или официальной концертной продукции.