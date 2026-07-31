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Если бы Мэрилин Монро не умерла: новый фильм покажет легенду Голливуда в неожиданном образе 0 53

Культура &
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Если бы Мэрилин Монро не умерла: новый фильм покажет легенду Голливуда в неожиданном образе

Фото: stagram.com/vanityfair

К своему столетнему юбилею Мэрилин Монро вновь возвращается на большой экран. Режиссер Мэгги Джилленхол представит на Венецианском кинофестивале короткометражный фильм "Эффект тела", который предлагает необычный взгляд на судьбу главной блондинки Голливуда.

В центре истории — не только та Монро, которую знал весь мир, но и женщина, которой она могла бы стать, если бы прожила долгую жизнь. Молодую Мэрилин сыграла Дакота Джонсон, а ее воображаемое будущее воплотила обладательница премии «Оскар» Эллен Берстин.

По словам Джилленхол, идея фильма родилась из желания взглянуть на актрису не как на миф или секс-символ, а как на талантливую женщину, чья судьба оборвалась слишком рано. Режиссер призналась, что ей было интересно представить, каким могло бы стать творчество Монро, если бы она получила еще десятилетия жизни.

Картина длится всего 17 минут, однако авторы обещают показать совершенно иную сторону легендарной кинозвезды. Помимо Джонсон и Берстин, в проекте снялись Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи. Мировая премьера фильма состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале, а его выход приурочен к 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро.

Вместо очередной биографии создатели решили пофантазировать о том, какой могла бы стать жизнь Мэрилин Монро, если бы трагедия 1962 года не поставила в ней точку. Именно этот необычный подход уже сделал фильм одной из самых ожидаемых премьер предстоящего Венецианского кинофестиваля.

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#кино #культура #Мэрилин Монро #творчество
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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