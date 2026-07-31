В чилийском городе Чильян реставраторы сделали неожиданное открытие: под многочисленными слоями белой краски скрывалась монументальная фреска художника Хулио Эскамеса, исчезнувшая после военного переворота 1973 года. Теперь произведение искусства пытаются вернуть к жизни.

В здании городской ратуши Чильяна на юге Чили обнаружили знаменитую фреску «Начало и конец», созданную художником Хулио Эскамесом в 1969–1971 годах. На протяжении десятилетий считалось, что работа была уничтожена после прихода к власти военной хунты, однако оказалось, что ее просто скрыли под двенадцатью слоями белой краски.

История фрески тесно связана с политическими событиями страны. Ее создание заказал тогдашний мэр города Эдуардо Контрерас Мелье незадолго до победы Сальвадора Альенде на президентских выборах. Композиция символизировала победу простых людей над угнетением и отражала общественные настроения того времени.

После государственного переворота 1973 года режим Аугусто Пиночета распорядился избавиться от произведения, а самому художнику пришлось покинуть страну и эмигрировать в Коста-Рику. Долгие годы считалось, что фреска была полностью уничтожена. Ходили слухи, что ее залили смолой, однако Эскамес рассказывал, что изображение пытались разрушить при помощи зубила и молотка.

Сегодня специалисты постепенно раскрывают скрытую роспись. Во время реставрации выяснилось, что произведение сохранилось не полностью. Впоследствии в здании надстроили второй этаж, из-за чего часть стены была демонтирована, а в центре композиции появилось окно, нарушившее первоначальный замысел автора.

Несмотря на утраты, реставраторы рассчитывают максимально сохранить уцелевшие элементы и вернуть фреске историческое значение. Находка уже стала одним из самых важных культурных открытий Чили последних лет.

...Обнаружение фрески Хулио Эскамеса стало символом возвращения памяти о непростом периоде чилийской истории. Теперь специалистам предстоит не только восстановить произведение искусства, но и сохранить свидетельство эпохи, которую долгие годы пытались стереть из памяти.