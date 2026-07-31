Пока новый фильм Кристофера Нолана бьет рекорды мирового проката, вокруг его съемок разгорелся неожиданный конфликт. Владельцы старинного корабля, использованного в картине, заявили, что получили судно обратно в поврежденном состоянии и до сих пор не дождались компенсации.

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» оказался в центре громкого спора между киностудией Universal Pictures и шведским Вермландским центром викингов. Причиной конфликта стал исторический корабль Glad av Gillberga, который использовали во время съемок картины.

Как сообщает The New York Times, съемочная группа арендовала почти 18-метровое судно, не раскрывая владельцам настоящего названия проекта. Представителям музея сообщили лишь рабочее название — Charlie's Tale, а позже выяснилось, что корабль станет частью масштабной экранизации «Одиссеи».

После окончания съемок судно вернули владельцам, однако, по словам руководителя центра Петера Олауссона, оно оказалось поврежденным. На корпусе обнаружили трещину, часть оборудования пришлось заменить, а сам корабль — заново покрасить. Стоимость восстановительных работ оценили примерно в 6 тысяч долларов, после чего музеем был выставлен соответствующий счет студии.

В музее утверждают, что деньги до сих пор не поступили. Более того, из-за ремонта корабль не смог вовремя вернуться к экскурсионному сезону, что принесло дополнительные убытки.

В Universal Pictures, в свою очередь, заявляют, что все счета, включая расходы на ремонт, были оплачены. Представители студии считают, что возникло недоразумение, причины которого сейчас выясняются.

Несмотря на спор, Петер Олауссон признался, что посмотрел фильм и остался доволен увиденным. По его словам, он несколько раз заметил свой корабль на экране и никаких претензий к самой картине не имеет.

Тем временем «Одиссея» продолжает успешно идти в мировом прокате. За первый уикенд фильм собрал 264,1 млн долларов, что стало лучшим стартом в карьере Кристофера Нолана. Значительную часть кассовых сборов обеспечили показы в формате IMAX — впервые режиссер полностью снял полнометражный фильм на такие камеры.

...Пока зрители обсуждают масштаб новой работы Кристофера Нолана и ее кассовый успех, спор вокруг поврежденного исторического корабля может получить продолжение. Если сторонам не удастся договориться, история со съемочным реквизитом рискует стать одним из самых громких закулисных скандалов этого кинопроекта.