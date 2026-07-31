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Весь август в Риге будут звучать концерты под открытым небом - куда сходить 0 84

Культура &
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди на концерте

В августе Рига широко отметит свое 825-летие. На протяжении всего месяца в Дзегужкалнсе, парке Зиемельблазма и Верманском саду будут проходить музыкальные вечера с участием известных латвийских исполнителей. Все мероприятия будут доступны посетителям с ограниченной мобильностью и людям на инвалидных колясках.

Музыкальная программа на Дзегужкалнсе

5 августа программу откроет Linda Leen. На концерте прозвучат как известные композиции разных периодов ее творчества, так и песни из новой трилогии мини-альбомов WAVES.

13 августа на Дзегужкалнсе выступит группа Raxtu Raxti. Музыканты исполнят латышские народные песни, композиции Иманта Калниньша и собственные произведения в современном звучании.

19 августа на сцену выйдет Иго. В программу войдут любимые слушателями песни разных лет и новый репертуар артиста.

Завершится цикл 26 августа совместным концертом Edavārdi и Eliots. Два известных латвийских хип-хоп-исполнителя представят свои популярные и совместно записанные композиции.

Концерты в парке Зиемельблазма

6 августа в парке пройдет танцевальный концерт "Зарядись танцем" с участием групп Rahu и Nielslens Lielsliens.

13 августа состоится вечер инди-музыки "Голоса города". На сцене выступят коллективы Tante Gaida и Rīgas Modes, сочетающие меланхоличное звучание, поп-музыку и энергию рок-н-ролла.

20 августа пройдет концерт "Открыты джазу". В нем примут участие Биг-бенд Латвийского радио, группа Lupa и певица Паула Сайя. Прозвучат новые произведения Карлиса Ванагса и специально подготовленные аранжировки.

27 августа программу завершит масштабный концерт классической музыки "825 мелодичных мгновений". Симфонический оркестр и солисты выступят на главной сцене, а небольшие концерты также пройдут в ротонде и Чайном домике. В программе прозвучат вальсы, танго и другие произведения, подчеркивающие музыкальное наследие Риги.

Музыкальные вечера в Верманском саду

7 августа на сцене Верманского сада выступит коллектив Diskopauls с обновленной программой, посвященной 90-летию Раймонда Паулса. В концерте примут участие Элза Розентале, Микелис Путниньш и Айя Витолиня.

14 августа, накануне главных празднований дня рождения столицы, состоится концерт "Рижское кабаре". В первой части прозвучат песни о Риге в новых аранжировках, а во второй - композиции Эдгара Цирулиса на слова Илмара Шлапинса, вдохновленные сказкой Карлиса Скалбе "Мельница котика".

21 августа Мария Валмиера и музыканты представят концерт-посвящение Эми Уайнхаус. Зрители услышат ее самые известные песни, включая Back to Black, Rehab, Valerie и Love Is a Losing Game.

Летний концертный сезон завершится 28 августа выступлением группы Kautkaili, которая объединяет звучание латвийской альтернативной поп-музыки 1990-х, соул и современные музыкальные элементы.

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#Рига #музыка #концерты #инклюзивность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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