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Осло превратился в гигантскую галерею: художники из 21 страны расписали целый район 0 56

Культура &
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осло превратился в гигантскую галерею: художники из 21 страны расписали целый район

Столица Норвегии на несколько дней стала одной большой художественной мастерской. В рамках международного фестиваля уличного искусства в Осло собрались около сорока художников из 21 страны, чтобы вдохнуть новую жизнь в серые промышленные кварталы и превратить их в яркое пространство современного искусства.

За три дня стены бывших складов, фабрик и промышленных зданий покрылись масштабными муралами, граффити и авторскими росписями. Организаторы подчеркивают, что их цель заключалась не только в украшении городских фасадов, но и в создании нового культурного пространства, способного изменить восприятие целого района.

Каждый художник привез в Норвегию собственный стиль. На стенах соседствуют реалистичные портреты, абстрактные композиции, каллиграфические элементы и сюрреалистические изображения. Во многих работах затронуты темы экологии, взаимоотношений между людьми и поиска собственной идентичности. В фестивале участвовали как известные мастера стрит-арта, так и молодые авторы, представляющие независимые художественные сообщества.

Работа проходила практически на глазах у публики. Сотни жителей города и туристов ежедневно наблюдали за созданием новых произведений, фотографировали процесс и общались с художниками. Многие специально приезжали в промышленную часть Осло, чтобы увидеть, как привычные бетонные стены превращаются в настоящие произведения искусства.

Организаторы считают, что проект стал ярким примером того, как современное уличное искусство способно преобразить городскую среду и привлечь внимание к ранее незаметным районам. Все созданные муралы останутся на своих местах, а обновленный квартал, как ожидается, станет новой культурной и туристической достопримечательностью норвежской столицы.

...Фестиваль показал, что несколько десятков художников способны изменить облик целого района. Благодаря их работам бывшая промышленная зона получила вторую жизнь и превратилась в открытую галерею, доступную каждому.

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#фестиваль #туризм #экология #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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