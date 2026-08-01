С 1 августа музыканты могут подавать заявки на участие в латвийском отборе на «Евровидение» — конкурсе «Supernova». В этом году организаторы изменили формат финала, а также сохранили запрет на использование искусственного интеллекта при создании конкурсных песен.

С сегодняшнего дня Латвийский общественный медиахолдинг (LSM) начинает прием заявок на участие в конкурсе «Supernova», победитель которого представит Латвию на «Евровидении».

Подать песню можно до 1 октября. Имена участников, прошедших отбор жюри, станут известны уже в ноябре.

Главным новшеством этого сезона станет обновленный формат финала. Впервые он пройдет 6 февраля на площадке Xiaomi Arena и завершится суперфиналом.

Как и раньше, к участию приглашаются сольные исполнители, дуэты и музыкальные группы численностью до шести человек. Все исполнители должны достичь 18-летнего возраста не позднее 15 апреля следующего года.

Одно из важных условий — конкурсная песня не должна быть опубликована, исполнена или прозвучать публично до 1 сентября 2026 года.

Организаторы также сохранили правило, вызвавшее широкое обсуждение в прошлом году: полностью или частично созданные с помощью искусственного интеллекта композиции к участию не допускаются.

При этом иностранные авторы могут участвовать в создании песни, однако совокупная доля принадлежащих нерезидентам авторских и смежных прав не должна превышать 49%.

Жюри будет оценивать не только саму композицию, но и ее оригинальность, аранжировку, вокальное исполнение, потенциал для международного успеха и соответствие современным тенденциям музыкального рынка. Также будут учитываться предыдущие достижения исполнителей и их перспективы дальнейшего развития.

Еще одно важное изменение касается определения победителя. После основного финала состоится суперфинал, в который выйдут три участника с наивысшими оценками зрителей и международного жюри.

При этом в суперфинале голосование начнется заново — все голоса, поданные на предыдущем этапе, будут аннулированы. Представителя Латвии на «Евровидении» выберут исключительно телезрители.

В прошлом сезоне победителем «Supernova» стала певица Атвара с песней «Ēnā», которая представляла Латвию на «Евровидении-2026». Теперь организаторы начинают поиск нового участника, который выйдет на сцену международного конкурса в следующем году.