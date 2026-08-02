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Дженнифер Энистон отправится на поиски Санта-Клауса в новой рождественской комедии 0 55

Культура &
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Энистон отправится на поиски Санта-Клауса в новой рождественской комедии

Актриса Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон получила главную роль в новой праздничной комедии "Непослушная", которую снимет режиссер Оливия Уайлд. Необычная история объединит рождественскую сказку и семейную драму, а компанию Энистон на экране составит Питер Динклейдж, которому досталась роль самого Санта-Клауса.

По сюжету героиня Энистон — мать-одиночка по имени Мэллори. Чтобы добиться права воспитывать своего сына, ей предстоит найти настоящего Санту и убедить его выступить свидетелем в судебном разбирательстве. Именно волшебный персонаж должен помочь женщине доказать, что ребенок должен остаться с ней.

Сценарий фильма написал Джимми Уорден, известный по комедийному хоррору «Кокаиновый медведь». Для Оливии Уайлд это станет следующим режиссерским проектом после успешной картины "Непослушная", а продюсированием займется компания LuckyChap, основанная Марго Робби.

Для Дженнифер Энистон это не первый опыт участия в рождественских комедиях — ранее она снималась в фильме «Новогодний корпоратив». Однако в этот раз зрителей ждет куда более необычная история, в которой праздничное волшебство переплетается с судебной борьбой за семью.

...Создатели обещают зрителям оригинальную рождественскую комедию, где Санта-Клаус окажется не просто дарителем подарков, а ключевым свидетелем в судьбе одной семьи. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2027 года.

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#культура #Марго Робби #Дженнифер Энистон
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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