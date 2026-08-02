В Италии завершился громкий судебный процесс над мошенником, который на протяжении многих лет убеждал инвесторов и чиновников финансировать раскопки якобы древнейшего амфитеатра в мире. В результате суд признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.

Афера началась еще в середине 2000-х годов. Мужчина объявил, что обнаружил остатки уникального античного сооружения, которое, по его словам, было старше и больше римского Колизея. Чтобы придать своей истории правдоподобие, он использовал поддельные экспертные заключения, изготовленные «древние» артефакты и привлекал людей, выдававших себя за известных археологов и историков.

Под видом масштабного археологического проекта мошенник сумел получить многомиллионное финансирование. Деньги поступали как от частных инвесторов, так и из местных бюджетов. На территории псевдораскопок регулярно создавалась видимость активной работы, а для потенциальных спонсоров и туристов организовывались экскурсии, во время которых демонстрировались якобы найденные элементы древней постройки.

Разоблачить обман помогли профессиональные археологи. Они обнаружили многочисленные несоответствия в документации и усомнились в происхождении найденных объектов. Независимая экспертиза показала, что «античные руины» были изготовлены в наше время из современных материалов, искусственно состаренных с помощью специальных технологий. Никакой исторической ценности этот объект не представлял.

Следствие установило, что за годы существования схемы организатор присвоил миллионы евро. Суд признал его виновным в мошенничестве, подделке документов и причинении ущерба культурной репутации страны. Теперь ему предстоит отбыть наказание, а пострадавшие инвесторы пытаются вернуть свои средства через суд.

...Эта история стала одной из самых необычных афер последних лет в Италии и показала, что даже проекты, связанные с культурным наследием, требуют тщательной независимой проверки, независимо от того, насколько убедительно они выглядят.