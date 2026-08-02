В начале августа в Риге появится новое необычное культурное пространство. По адресу улица Майя, 18, откроется познавательный центр «Миниатюрный дом», где посетители смогут увидеть вручную созданные миниатюрные миры, выполненные в масштабе 1:12. Торжественное открытие состоится 3 августа, а с 5 августа экспозиция станет доступна для всех желающих.

Новый центр станет постоянной площадкой социального предприятия Small Stuff, специализирующегося на искусстве миниатюры. В экспозицию войдут несколько тематических зон — от лесных и сказочных пейзажей до миниатюрных интерьеров, посвященных различным профессиям. Каждая композиция будет иметь собственную историю и оригинальное художественное оформление.

Все представленные работы выполнены вручную. Авторы уделили особое внимание мельчайшим деталям, чтобы зрители могли почувствовать себя путешественниками в крошечных, но тщательно продуманных мирах.

Проект Small Stuff основали Яна Бриеде и Эдгар Бриедис. Семейное предприятие занимается созданием миниатюр, а также проводит творческие мастер-классы, лагеря и образовательные мероприятия для детей и взрослых.

Помимо готовых экспонатов, гости смогут познакомиться с инструментами и материалами, которые используют мастера при создании миниатюр, а также узнать больше об этом редком для Латвии направлении декоративно-прикладного искусства.

...«Миниатюрный дом» станет новым местом притяжения для всех, кто интересуется творчеством, дизайном и необычными экспозициями. Организаторы надеются, что центр поможет открыть жителям и гостям Риги удивительный мир миниатюрного искусства.