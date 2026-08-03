Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Двадцать лет обманывал туристов: в Италии раскрыли грандиозную аферу с «древним» амфитеатром 2 169

Культура &
Дата публикации: 03.08.2026
Euronews
Изображение к статье: В Италии раскрыли грандиозную аферу с «древним» амфитеатром

Фальшивый Берикский морской амфитеатр в провинции Виченца. Фото: сайт Weird Italy

В Италии завершился необычный судебный процесс над 69-летним Франко Малоссо, который почти два десятилетия выдавал собственноручно построенный амфитеатр за античную достопримечательность. За экскурсию по «древним руинам» предприимчивый итальянец брал с туристов по 40 евро, представляясь аристократом под именем «фон Розенфранц».

По легенде Малоссо, уникальный Берикский морской амфитеатр появился после оползня в 2005 году. Он уверял, что сооружение было возведено в 393 году нашей эры, называл его одним из старейших амфитеатров мира и рассказывал посетителям невероятные истории. По его версии, здесь бывал Юлий Цезарь, возвращавшийся из Египта вместе с Клеопатрой, а в расположенной неподалеку церкви якобы жила Джульетта Капулетти.

Настолько убедительной оказалась эта история, что объект даже включили в туристический путеводитель по Виченце, изданный при поддержке Евросоюза.

Правда вскрылась лишь в 2016 году, когда карабинеры привлекли к проверке археологов и специалистов по охране культурного наследия. Экспертиза показала, что «античные руины» были изготовлены из стеклопластика, папье-маше, штукатурки и современных гипсовых элементов. Более того, спутниковые снимки подтвердили: сначала Малоссо сровнял часть холма, а затем возвел на этом месте декоративную конструкцию.

Историки также легко опровергли придуманные экскурсоводом легенды. Юлий Цезарь жил примерно за четыре века до даты строительства, которую называл аферист, а действие трагедии «Ромео и Джульетта» происходит вовсе не в Виченце, а в Вероне.

Суд признал Малоссо виновным в незаконном строительстве, подделке архитектурного объекта и самовольном возведении сооружений. Ему назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы, обязали выплатить штраф в размере трех тысяч евро и снести фальшивый амфитеатр, восстановив первоначальный вид холма. Кроме того, муниципалитет требует взыскать с него еще 560 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.

...Эта история показывает, что даже самая невероятная легенда может долго казаться правдой, если ее красиво подать. Однако современные технологии, экспертизы и внимательная работа историков в итоге расставили все по своим местам, превратив многолетнюю туристическую сенсацию в громкое дело о мошенничестве.

×
Читайте нас также:
#Италия #туризм #мошенничество #археология #культура #подделка #судебный процесс
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Осло превратился в гигантскую галерею: художники из 21 страны расписали целый район
Изображение к статье: Supernova
Изображение к статье: Если бы Мэрилин Монро не умерла: новый фильм покажет легенду Голливуда в неожиданном образе
Изображение к статье: Программа празднования 825-летия Риги обойдется самоуправлению в 1,6 миллиона евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Tavi draugi
Политика
Изображение к статье: Чернослив
Люблю!
Изображение к статье: Подросток с телефоном
Техно
Изображение к статье: Беженцы в Сеуте
В мире
Изображение к статье: Посылки DHL
ЧП и криминал
Изображение к статье: мигранты в Сеуте
В мире
Изображение к статье: Tavi draugi
Политика
Изображение к статье: Чернослив
Люблю!
Изображение к статье: Подросток с телефоном
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео