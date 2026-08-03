В Италии завершился необычный судебный процесс над 69-летним Франко Малоссо, который почти два десятилетия выдавал собственноручно построенный амфитеатр за античную достопримечательность. За экскурсию по «древним руинам» предприимчивый итальянец брал с туристов по 40 евро, представляясь аристократом под именем «фон Розенфранц».

По легенде Малоссо, уникальный Берикский морской амфитеатр появился после оползня в 2005 году. Он уверял, что сооружение было возведено в 393 году нашей эры, называл его одним из старейших амфитеатров мира и рассказывал посетителям невероятные истории. По его версии, здесь бывал Юлий Цезарь, возвращавшийся из Египта вместе с Клеопатрой, а в расположенной неподалеку церкви якобы жила Джульетта Капулетти.

Настолько убедительной оказалась эта история, что объект даже включили в туристический путеводитель по Виченце, изданный при поддержке Евросоюза.

Правда вскрылась лишь в 2016 году, когда карабинеры привлекли к проверке археологов и специалистов по охране культурного наследия. Экспертиза показала, что «античные руины» были изготовлены из стеклопластика, папье-маше, штукатурки и современных гипсовых элементов. Более того, спутниковые снимки подтвердили: сначала Малоссо сровнял часть холма, а затем возвел на этом месте декоративную конструкцию.

Историки также легко опровергли придуманные экскурсоводом легенды. Юлий Цезарь жил примерно за четыре века до даты строительства, которую называл аферист, а действие трагедии «Ромео и Джульетта» происходит вовсе не в Виченце, а в Вероне.

Суд признал Малоссо виновным в незаконном строительстве, подделке архитектурного объекта и самовольном возведении сооружений. Ему назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы, обязали выплатить штраф в размере трех тысяч евро и снести фальшивый амфитеатр, восстановив первоначальный вид холма. Кроме того, муниципалитет требует взыскать с него еще 560 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.

...Эта история показывает, что даже самая невероятная легенда может долго казаться правдой, если ее красиво подать. Однако современные технологии, экспертизы и внимательная работа историков в итоге расставили все по своим местам, превратив многолетнюю туристическую сенсацию в громкое дело о мошенничестве.