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Криштиану Роналду меняет футбол на кино: звезда запускает собственный сериал 0 39

Культура &
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криштиану Роналду меняет футбол на кино: звезда запускает собственный сериал

Криштиану Роналду начинает новый этап своей карьеры, выходя далеко за пределы футбольного поля. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии стал исполнительным продюсером и сыграет самого себя в британском драматическом сериале "Day 1s", съемки которого уже проходят в Лондоне. Компанию легендарному спортсмену составят известный британский актер Дэмиен Льюис и бывший французский футболист Тьерри Анри.

Сериал расскажет о закулисной жизни спортивных агентов — мире больших контрактов, интриг и непростых решений. Над проектом Роналду работает вместе с известным режиссером Мэттью Воном, а для самого португальца участие в "Day 1s" станет первым полноценным актерским опытом в художественном сериале. До этого он появлялся лишь в рекламе и документальных проектах.

В последние годы Роналду активно развивает бизнес-империю, инвестируя в различные проекты. Теперь к его активам добавляется и телевизионная индустрия, где он намерен проявить себя не только как спортсмен, но и как продюсер и актер.

...Похоже, Криштиану Роналду всерьез готовится к жизни после футбола. Если на поле он давно стал легендой, то теперь у него появился шанс завоевать признание и в киноиндустрии. Учитывая звездную команду проекта, сериал "Day 1s" уже сейчас выглядит одной из самых ожидаемых спортивных драм ближайшего времени.

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#футбол #инвестиции #кино #спорт #бизнес #культура #сериал #Криштиану Роналду
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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