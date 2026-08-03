23 августа в каугурском парке Юрмалы уже в одиннадцатый раз состоится международный Цветной забег — одно из самых красочных спортивно-развлекательных событий Балтии. Организаторы обещают настоящий праздник движения, где главное — не скорость, а яркие эмоции и удовольствие от участия.

Маршрут длиной пять километров можно преодолеть в любом удобном темпе: бегом, пешком, с палками для скандинавской ходьбы или даже танцуя. На каждом километре участников будут встречать цветные зоны с безопасными натуральными красками, а ближе к финишу появится еще и пенная площадка. По традиции всем рекомендуют приходить в белой одежде, которая после финиша превратится в яркий сувенир о празднике.

Для самых маленьких гостей подготовят отдельные детские старты, а на территории парка будут работать музыкальные площадки, развлекательные зоны и мастер-классы. Забег проходит по лицензии международного проекта The Color Run, известного как «самые счастливые пять километров на планете».

Регистрация открыта заранее, однако желающие смогут оформить участие и в день мероприятия. Каждый участник получит стартовый номер, пакет с краской и памятную медаль на финише.

...Цветной забег в Юрмале давно стал не спортивным соревнованием, а большим летним фестивалем, где победителями становятся все. Даже те, кто не стремится к рекордам, смогут увезти домой главное — отличное настроение, яркие фотографии и незабываемые впечатления.