Легендарный актер Джеки Чан готовится вновь примерить образ бесстрашного охотника за древними артефактами. По информации создателей проекта, началась работа над новой частью знаменитой серии «Доспехи Бога», которая получит подзаголовок «Ультиматум». Основной площадкой для съемок станет Казахстан.

Выбор страны оказался неслучайным. Авторы фильма искали эффектные природные локации, способные передать атмосферу опасных экспедиций и приключений. Казахстан с его бескрайними степями, глубокими каньонами и горными вершинами идеально подошел для этой задачи. Кроме того, в производстве картины планируется активно задействовать местных специалистов, каскадеров и актеров массовых сцен.

По сюжету герои вновь отправятся на поиски древней реликвии, однако на этот раз им предстоит столкнуться с могущественной тайной организацией, использующей новейшие технологии. Несмотря на возраст, 72-летний Джеки Чан намерен лично участвовать в постановке многих боевых сцен и выполнении трюков. При этом продюсеры обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить актеру максимальную безопасность во время съемок.

Создатели уверяют, что новая лента сохранит все, за что зрители полюбили оригинальные фильмы: динамичные драки, зрелищные трюки, фирменный юмор Джеки Чана и изобретательное использование подручных предметов в боевых сценах.

Премьера фильма намечена на следующий год. Точная дата пока не объявлена, поскольку съемки пройдут сразу в нескольких странах и потребуют масштабной подготовки.

...Если проект оправдает ожидания, поклонники вновь увидят Джеки Чана в его легендарном амплуа — бесстрашного искателя приключений. А Казахстан благодаря этому фильму получит шанс громко заявить о себе как о новой привлекательной площадке для международного кинопроизводства.