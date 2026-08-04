В Португалии открылся первый в стране официально признанный терапевтический лес — природная территория, созданная специально для восстановления здоровья и эмоционального равновесия. Проект основан на японской практике синрин-йоку, более известной как «лесные купания», эффективность которой подтверждают многочисленные научные исследования.

По данным специалистов, регулярное пребывание в лесу помогает снизить уровень стресса, нормализовать артериальное давление, укрепить иммунную систему и уменьшить проявления тревожности. Авторы проекта решили сделать такую форму оздоровления доступной каждому, превратив обычный лесной массив в пространство для осознанного отдыха.

Главной особенностью новой зоны стал специально оборудованный маршрут. В отличие от привычных туристических троп, здесь все создано для неспешных прогулок и полного погружения в атмосферу природы. Территорию благоустроили, установили скамейки для отдыха и медитации, а дорожки сделали удобными для пожилых людей и посетителей с ограниченной подвижностью.

Посещать лес можно самостоятельно или в составе специальных групп под руководством сертифицированных инструкторов. Они помогают участникам отвлечься от гаджетов, сосредоточиться на звуках леса, ароматах деревьев и собственных ощущениях, превращая обычную прогулку в своеобразный сеанс природной терапии.

Муниципальные власти рассчитывают, что новый лес станет не только популярным местом отдыха, но и частью системы профилактической медицины. В перспективе врачи смогут рекомендовать пациентам такие прогулки в качестве дополнения к традиционному лечению. Интерес к инициативе уже проявили и другие регионы страны, где также рассматривают возможность создания подобных природных зон.

...Современная медицина все чаще обращает внимание на силу природы. Португальский терапевтический лес — еще один пример того, как прогулка среди деревьев может стать не просто приятным досугом, а важным элементом заботы о здоровье и качестве жизни.