В Барселоне завершилась одна из самых масштабных реставраций последних лет. Дом-музей Casa Batlló представил посетителям полностью восстановленный третий этаж — последнее сохранившееся жилое пространство, созданное Антонио Гауди. Более ста лет здесь жили представители семьи Батльо, однако теперь эти исторические интерьеры впервые стали доступны широкой публике. В дальнейшем помещения будут использоваться для камерных мероприятий, частных приемов и гастрономических вечеров.

Три года работы и множество неожиданных открытий

Реставрация продолжалась три года и во многом напоминала археологическое исследование. Специалисты постепенно удаляли поздние отделочные слои, накопившиеся за десятилетия, чтобы вернуть помещениям тот облик, который они имели после завершения строительства в 1906 году.

Во время работ удалось обнаружить немало оригинальных деталей, долгое время скрытых от глаз. Под современными покрытиями сохранилась декоративная лепнина с растительными орнаментами, вновь открылись характерные для Гауди плавные волнообразные потолки, а также были найдены необычные архитектурные элементы, свидетельствующие о творческом подходе мастера.

Среди самых интересных находок — двери, изготовленные из переработанных материалов и адаптированные Гауди для интерьера, а также ранее неизвестный вариант дверной ручки. Эти детали еще раз подтверждают, насколько внимательно архитектор относился даже к самым мелким элементам оформления.

Возвращение к историческому облику

Для восстановления интерьеров реставраторы использовали традиционные технологии и ремесленные методы. По сохранившимся чертежам были восстановлены деревянные конструкции, напольные покрытия и отдельные строительные элементы начала XX века. Благодаря этому третий этаж вновь максимально приблизился к своему первоначальному виду.

Современный дизайн без утраты духа Гауди

Чтобы историческое пространство соответствовало современным требованиям, к работе привлекли известного итальянского дизайнера Паолу Навоне и команду OTTO Studio. Их задачей было сохранить уникальный характер здания, при этом сделать его удобным для нового формата использования.

Навоне дополнила интерьеры предметами ручной работы, современной мебелью и выразительными фактурами, которые не спорят с архитектурой Гауди, а органично подчеркивают ее особенности. Благодаря такому сочетанию исторического наследия и современного дизайна каждая комната обрела собственную атмосферу, позволяя посетителям по-новому взглянуть на творчество великого каталонского архитектора и почувствовать, каким мог быть настоящий дом, созданный Гауди более века назад.