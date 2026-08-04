Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Доме Менцендорфа открылась выставка «Хайку глазами латышей» 0 67

Культура &
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Доме Менцендорфа открылась выставка "Хайку глазами латышей"

Выставка «Хайку глазами латышей» фотостудии «Рига» будет проходить в выставочном зале Дома Менцендорфа до 31 августа этого года.

Выставка задумана как культурный диалог между Латвией и Японией. Здесь фотография встречается с эстетикой японской поэтической формы – хайку. «Хайку раскрывает сильное чувство единства природы и человека. Поэтические запечатленные моменты жизни содержат глубокое философское осмысление жизни. Центральная тема выставки – наше путешествие в потоке времени в настоящий момент, основанное на нашем собственном эмоциональном опыте, который в традиции хайку означает духовный путь каждого человека», – говорит Сильвия Данельсоне, руководитель фотостудии «Рига», о послании выставки.

На выставке представлены 14 авторов, сотрудники фотоателье «Рига»: Сильвия Данельсоне, Инета Фреймане, Сандра Эглите, Инесе Гризане, Даците Бекере, Сигита Рушиня, Лига Бломе, Зайга Стайна, Лаура Калниня, Марите Мельника, Мартинс Лине, Кришьянис Шмитс, Эрикс Битерс, Ева Э. Чудере. На выставке представлено более 60 фотографий, каждая из которых сопровождается ассоциативным хайку на латышском и японском языках.

«Осознание тайн природы, течения времени, безмятежной тишины и разнообразие образов на наших фотографиях приглашают зрителей в эмоциональное путешествие чувственного опыта, где каждый момент становится медитацией. Они переплетают минимализм японского хайку с латышским чувством света, природы и настроения».

Выставка — это приглашение остановиться, остановить течение времени и позволить фотографии превратиться в безмолвную поэзию.

×
Читайте нас также:
#выставка #Япония #Латвия #природа #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дженнифер Энистон отправится на поиски Санта-Клауса в новой рождественской комедии
Изображение к статье: В Риге откроется «Миниатюрный дом» с волшебными мирами в масштабе 1:12
Изображение к статье: Осло превратился в гигантскую галерею: художники из 21 страны расписали целый район
Изображение к статье: Supernova

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: документы, суд
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Солдаты в Адажи
Политика
2
Изображение к статье: Арбуз
Люблю!
Изображение к статье: KNAB
Политика
2
Изображение к статье: Американская семья приобрела на аукционе старинный особняк почти двухсотлетней давности
Люблю!
1
Изображение к статье: Валерий Залужный
В мире
4
Изображение к статье: документы, суд
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Солдаты в Адажи
Политика
2
Изображение к статье: Арбуз
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео