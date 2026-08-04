Выставка «Хайку глазами латышей» фотостудии «Рига» будет проходить в выставочном зале Дома Менцендорфа до 31 августа этого года.

Выставка задумана как культурный диалог между Латвией и Японией. Здесь фотография встречается с эстетикой японской поэтической формы – хайку. «Хайку раскрывает сильное чувство единства природы и человека. Поэтические запечатленные моменты жизни содержат глубокое философское осмысление жизни. Центральная тема выставки – наше путешествие в потоке времени в настоящий момент, основанное на нашем собственном эмоциональном опыте, который в традиции хайку означает духовный путь каждого человека», – говорит Сильвия Данельсоне, руководитель фотостудии «Рига», о послании выставки.

На выставке представлены 14 авторов, сотрудники фотоателье «Рига»: Сильвия Данельсоне, Инета Фреймане, Сандра Эглите, Инесе Гризане, Даците Бекере, Сигита Рушиня, Лига Бломе, Зайга Стайна, Лаура Калниня, Марите Мельника, Мартинс Лине, Кришьянис Шмитс, Эрикс Битерс, Ева Э. Чудере. На выставке представлено более 60 фотографий, каждая из которых сопровождается ассоциативным хайку на латышском и японском языках.

«Осознание тайн природы, течения времени, безмятежной тишины и разнообразие образов на наших фотографиях приглашают зрителей в эмоциональное путешествие чувственного опыта, где каждый момент становится медитацией. Они переплетают минимализм японского хайку с латышским чувством света, природы и настроения».

Выставка — это приглашение остановиться, остановить течение времени и позволить фотографии превратиться в безмолвную поэзию.