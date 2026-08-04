Если вы любите мрачные исторические драмы, полные интриг, заговоров и опасных игр, стоит обратить внимание на сериал «Табу» с Томом Харди в главной роли. Актер не только исполнил центрального персонажа, но и стал одним из авторов идеи проекта вместе со своим отцом Чипсом Харди, а сценарий написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Действие разворачивается в Лондоне 1814 года. Все уверены, что авантюрист Джеймс Делейни давно погиб, однако спустя десять лет он неожиданно возвращается домой из Африки. Вместе с ним — четырнадцать драгоценных алмазов и множество тайн, о которых никто не должен узнать. После смерти отца Делейни становится наследником небольшой, но стратегически важной территории Нутка-Саунд, за которую готовы бороться Британская корона, Ост-Индская компания и даже представители США.

Вместо того чтобы продать землю за огромные деньги, герой начинает собственную игру. Он собирает команду, восстанавливает семейный бизнес и постепенно превращается в опасного противника для самых влиятельных людей империи. Одновременно Делейни пытается выяснить, кто стоит за гибелью его отца, и шаг за шагом приближается к мести.

«Табу» сочетает историческую драму, триллер и мистику. Здесь нет однозначно положительных персонажей, а атмосфера старого Лондона с его грязными улицами, тайными обществами и политическими интригами создает ощущение постоянной угрозы. Том Харди блестяще воплощает образ человека, которого окружающие считают почти призраком, но который оказывается куда опаснее, чем можно было представить.

Первый сезон состоит из восьми серий, каждая из которых постепенно раскрывает тайны прошлого Джеймса Делейни и подводит зрителя к напряженной развязке. Благодаря сильному актерскому составу, мрачной атмосфере и неожиданным сюжетным поворотам «Табу» по праву считается одним из самых ярких британских сериалов последних лет.