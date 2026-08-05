Вода прибывает, запасы кислорода тают, а выбраться наружу уже невозможно. Но самое страшное испытание для героев фильма «Пасть дьявола» (The Devil's Mouth) — не только смертельно опасный хищник, скрывающийся в глубине, но и страх, который постепенно разрушает доверие между людьми. Режиссер Джефф Водлоу представил картину в 2026 году, объединив в ней элементы клаустрофобического триллера и фильма ужасов. Действие разворачивается в замкнутом пространстве затопленных пещер, где каждый вдох может оказаться последним, а любая ошибка — стоить жизни.

О чем фильм

Незадолго до начала взрослой жизни группа студентов отправляется в Таиланд, рассчитывая провести незабываемый отпуск. В поисках острых ощущений друзья решают исследовать систему затопленных подземных пещер, известную как «Пасть дьявола». Однако неожиданная буря полностью меняет их планы.

Выходы оказываются отрезаны водой, выбраться наружу невозможно, а в затопленных тоннелях скрывается агрессивная акула, начинающая охоту на оказавшихся в ловушке людей. По мере того как заканчиваются воздух, заряд фонарей и ресурсы для выживания, между друзьями нарастают страх, взаимные обвинения и отчаяние. Борьба с хищником постепенно превращается в борьбу друг с другом.

Как снимали картину

Хотя по сюжету события происходят в подземных пещерах Таиланда, значительную часть съемок провели вовсе не там. Основные подводные сцены были созданы в специальных водных павильонах и резервуарах в Доминиканской Республике и Великобритании, где удалось воссоздать ощущение тесных затопленных лабиринтов.

Для съемок актерам пришлось пройти серьезную подготовку. Они тренировались надолго задерживать дыхание под водой, чтобы операторы могли снимать продолжительные эпизоды без использования дыхательных масок, сохраняя максимальную реалистичность происходящего на экране.

Где посмотреть

Премьера фильма «Пасть дьявола» состоялась 29 июля 2026 года. Картина вышла эксклюзивно на платформе Amazon Prime Video. На данный момент фильм получил около 40% положительных оценок от критиков и зрителей.