В Риме появился необычный защитник исторического наследия. Местный художник собственными силами очищает стены старинных зданий и памятников от граффити и тегов, которые, по его мнению, портят облик Вечного города. За свою инициативу он уже получил неофициальное прозвище «воин дикого стиля».

По словам активиста, его цель — вовсе не борьба с современным искусством. Он выступает против бессмысленного вандализма, который оставляет следы на памятниках архитектуры, переживших не одно столетие. Для очистки фасадов художник использует щадящие средства и методы, стараясь не повредить старинную кладку, в отличие от более агрессивных способов, которые иногда применяются при коммунальной уборке.

Работа энтузиаста вызывает положительный отклик у жителей города и туристов. Многие благодарят его за инициативу, а некоторые даже предлагают свою помощь. Проблема незаконных надписей на исторических зданиях давно остается одной из самых болезненных для Рима, и городские службы не всегда успевают оперативно устранять последствия вандализма.

Сам художник подчеркивает, что уважает настоящий стрит-арт, созданный в специально отведенных для этого местах. Однако он убежден, что наносить рисунки и подписи на памятники истории и архитектуры недопустимо.

Своим примером римлянин хочет показать, что забота о культурном наследии — это ответственность не только властей и реставраторов, но и каждого жителя. По его мнению, даже один человек способен изменить окружающее пространство, если действует с уважением к истории и искренней любовью к своему городу.