Международная сеть галерей Gagosian объявила о закрытии двух своих выставочных пространств — в Лондоне и Базеле. Оба объекта изначально задумывались как временные проекты и работали на арендованных площадях, пока это оставалось экономически оправданным.

Лондонская галерея в историческом пассаже Burlington Arcade, открытая в 2023 году, была самой компактной среди площадок Gagosian в британской столице. На первом уровне находился магазин с книгами, тиражной графикой и сувенирной продукцией, а на втором размещался небольшой выставочный зал, где за время работы состоялось 16 экспозиций. При этом у галереи по-прежнему остаются две постоянные площадки в престижном районе Мейфэр.

Базельское пространство появилось в 2019 году как временная инициатива, приуроченная к крупнейшей художественной ярмарке Art Basel. Несмотря на первоначальные планы, галерея проработала семь лет, за это время приняв 17 выставок.

Закрытие обеих площадок стало частью стратегии оптимизации сети: в Gagosian подчеркнули, что эти проекты с самого начала рассматривались как временные и завершили работу после окончания выгодного периода аренды.