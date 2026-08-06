Рижская церковь Святого Иоанна
Ежегодная серия концертов организуется Рижским оркестром с приглашением латвийских органистов для сотрудничества. Традиционно серия посвящена диалогу между оркестром и органом в музыке величайших композиторов мира, и в этом году она пройдет в рижской церкви Святого Иоанна.
11 августа, в 19:00 состоится первый концерт цикла «Летняя классика» — «Бах. Перт. Пендерецкий» под управлением дирижера Валдиса Бутанса, сольное исполнение на органе — Илзе Рейне.
25 августа, пройдет второй концерт «Бах. Шуберт. Шуман» под управлением дирижера Атварса Лактигала. Органист Айгарс Рейнис выступит с оркестром «Рига».
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