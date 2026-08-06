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В августе в церкви Святого Иоанна пройдут концерты из цикла «Летняя классика» 0 89

Культура &
Дата публикации: 06.08.2026
LETA
Изображение к статье: В августе в церкви Святого Иоанна пройдут концерты из цикла "Летняя классика"

Рижская церковь Святого Иоанна

Ежегодная серия концертов организуется Рижским оркестром с приглашением латвийских органистов для сотрудничества. Традиционно серия посвящена диалогу между оркестром и органом в музыке величайших композиторов мира, и в этом году она пройдет в рижской церкви Святого Иоанна.

11 августа, в 19:00 состоится первый концерт цикла «Летняя классика» — «Бах. Перт. Пендерецкий» под управлением дирижера Валдиса Бутанса, сольное исполнение на органе — Илзе Рейне.

25 августа, пройдет второй концерт «Бах. Шуберт. Шуман» под управлением дирижера Атварса Лактигала. Органист Айгарс Рейнис выступит с оркестром «Рига».

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#культура #музыка #концерты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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