Ежегодная серия концертов организуется Рижским оркестром с приглашением латвийских органистов для сотрудничества. Традиционно серия посвящена диалогу между оркестром и органом в музыке величайших композиторов мира, и в этом году она пройдет в рижской церкви Святого Иоанна.