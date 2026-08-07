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Гигантские лобстеры захватили Помпеи: необычная выставка стала новой достопримечательностью 0 82

Культура &
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гигантские лобстеры захватили Помпеи: необычная выставка стала новой достопримечательностью

Древние Помпеи на время превратились в площадку для современного искусства. Британский художник в стиле поп-арт Филип Колберт представил здесь масштабную выставку «Поп-мифология», разместив среди античных улиц, храмов и колонн 30 гигантских ярких скульптур лобстеров. Это крупнейший проект в карьере художника, который будет открыт для посетителей до конца ноября.

Необычные арт-объекты появились не только на территории археологического парка Помпей, но и еще на шести исторических площадках региона. Яркие лобстеры, выполненные в узнаваемой комиксной стилистике Колберта, создают выразительный контраст с древнеримскими руинами и превращают прогулку по античному городу в необычное путешествие между прошлым и настоящим.

Для художника лобстер — не случайный персонаж, а его творческое альтер эго и главный символ, который сопровождает большинство работ. При этом выбор именно этого образа для Помпей имеет историческое объяснение: изображения лобстеров и других морских обитателей нередко встречаются на античных мозаиках и фресках. Таким образом, современная инсталляция не противоречит историческому контексту, а предлагает его новое художественное прочтение.

Организаторы выставки отмечают, что экспозиция создает необычный диалог между античной культурой и современным поп-артом, приглашая зрителей поразмышлять о времени, мифологии и трансформации знакомых символов. Благодаря столь необычному сочетанию древности и яркого современного искусства выставка уже стала одной из самых обсуждаемых культурных достопримечательностей сезона.

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#история #выставка #искусство #культура #художник
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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