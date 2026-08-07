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Под звездным небом: в Ботаническом саду пройдет «Ночь персеид» с живой музыкой 0 149

Культура &
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Ботаническом саду пройдет «Ночь персеид» с живой музыкой

13 августа Ботанический сад Латвийский университет вновь приглашает жителей и гостей Риги на романтическую «Ночь персеид» — вечер, который объединит наблюдение за звездопадом, рассказы астрономов и концерт под открытым небом. Главным музыкальным событием станет выступление известного латвийского пианиста Рейниса Зариньша.

Мероприятие проводится второй год подряд. Первая «Ночь персеид» прошлым летом собрала более 700 посетителей, которые смогли увидеть метеорный поток, послушать лекции астрономов и провести вечер в необычной атмосфере ночного сада. В этом году организаторы подготовили еще более насыщенную программу.

Ботанический сад считается одним из немногих мест в Риге, где практически отсутствует уличное освещение, благодаря чему его просторная лужайка идеально подходит для наблюдения за звездным небом, не выезжая за пределы города.

Программу вечера откроет астроном Виталий Кузмов, который расскажет о самых интересных небесных явлениях августа и объяснит, что именно можно будет увидеть в ночь максимальной активности Персеид. После лекции гости смогут рассмотреть созвездия и небесные объекты через телескопы.

Завершится праздник сольным концертом Рейниса Зариньша. Специально для этого вечера музыкант подготовил программу, объединяющую произведения композиторов разных эпох. По замыслу автора, концерт станет своеобразным музыкальным путешествием, наполненным ощущением тишины, созерцания и единения с природой.

Рейнис Зариньш — один из самых известных пианистов Латвии, пятикратный лауреат Большого музыкального приза и офицер Ордена Трех Звезд. За свою карьеру он выступал на ведущих концертных площадках мира.

Организаторы рекомендуют гостям захватить с собой теплый плед или спальный мешок, складной стул, термос или корзину для пикника, средство от насекомых, а при желании — и собственный телескоп, чтобы сделать наблюдение за звездопадом еще более увлекательным.

Начало мероприятия в 22.00.

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#звезды #культура #музыка #астрономия #ботанический сад
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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