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Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе 1 81

Культура &
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе

Легендарный световой меч Люка Скайуокера, использованный во время съемок фильма «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», стал самым дорогим реквизитом франшизы, когда-либо проданным на аукционе. Именно с этим оружием актер Марк Хэмилл снимался в знаменитой сцене на Облачном городе, где Дарт Вейдер отрубает руку молодому джедаю и раскрывает главный секрет саги.

Вместе со световым мечом новый владелец получил и уникальный съемочный реквизит — бутафорский слепок отсеченной руки Люка с механическим креплением. Этот элемент был изготовлен известным гримером Стюартом Фриборном, принимавшим участие в создании образа Йоды и других культовых персонажей киносаги.

Не менее интересна история появления самого меча. Его основу художник-постановщик Роджер Кристиан создал из корпуса старой фотовспышки Graflex, случайно обнаруженной в одном из лондонских магазинов среди винтажной фототехники. Со временем этот необычный предмет превратился в один из самых узнаваемых символов мирового кинематографа.

Торги стартовали с отметки в один миллион долларов. Организаторы рассчитывали, что итоговая цена составит около двух миллионов, однако интерес коллекционеров оказался значительно выше ожиданий. В результате световой меч установил новый рекорд стоимости среди всех предметов реквизита из вселенной «Звездных войн», превзойдя предыдущий рекорд, принадлежавший световому мечу Дарта Вейдера.

По словам представителей аукционного дома, покупатели боролись не просто за редкий кинореквизит, а за настоящий артефакт современной поп-культуры. Безупречная сохранность экспоната и его подтвержденная история использования во время съемок сделали этот лот одним из самых желанных для коллекционеров по всему миру.

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#культура #аукцион #кинематограф
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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