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ДиКаприо и Безос вложат сотни миллионов долларов в спасение исчезающих видов 0 67

Культура &
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДиКаприо и Безос вложат сотни миллионов долларов в спасение исчезающих видов

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос объединились ради одного из самых масштабных природоохранных проектов последних лет. Экологическая организация Re:wild, основанная ДиКаприо, совместно с фондом Bezos Earth Fund объявила о запуске Phoenix Species Project — крупнейшей частной благотворительной инициативы, направленной на спасение животных и растений, находящихся на грани исчезновения.

Программа охватит около ста редких видов в 30 странах мира. Помощь планируется оказывать самым разным представителям живой природы — от млекопитающих, птиц и амфибий до рыб, беспозвоночных и растений. Работы будут проводиться в самых разных экосистемах — от морских глубин до вулканических регионов — при участии ученых, природоохранных организаций, местных жителей и представителей коренных народов.

На первом этапе в проект вложат 200 миллионов долларов. Половину суммы выделит Bezos Earth Fund, к сотрудничеству с которым ДиКаприо привлекли его дружеские отношения с семьей Безос. Еще 100 миллионов долларов предоставит Re:wild при поддержке самого актера, а также фондов Age of Union и Todd Graves Family Foundation.

Создатели инициативы подчеркивают, что речь идет не о разовых грантах, а о долгосрочном финансировании программ восстановления природы. Более ста международных и местных партнеров будут разрабатывать индивидуальные стратегии сохранения каждого вида с учетом особенностей конкретных регионов.

Phoenix Species Project также поможет государствам реализовывать международные обязательства по сохранению биоразнообразия. В числе партнеров проекта — Reverse the Red Action Partnership, которая помогает определять приоритетные виды для восстановления, а научным консультантом выступит Комиссия по выживанию видов Международного союза охраны природы — крупнейшая в мире сеть экспертов в этой области.

Для Леонардо ДиКаприо, давно известного своей активной экологической деятельностью, сотрудничество с одним из богатейших людей планеты открывает новые возможности для финансирования природоохранных инициатив. Теперь главная задача — сделать так, чтобы эти средства помогли сохранить виды, которые сегодня находятся буквально на грани исчезновения.

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#благотворительность #экология #природа #культура #Джефф Безос
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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