Любителей природы приглашают на необычную вечернюю экскурсию по острову Пилссала. 29 августа участники смогут отправиться в трехчасовой поход с фонариками по лугам поймы Лиелупе, познакомиться с местной флорой и фауной и увидеть диких лошадей в их естественной среде обитания.

Экскурсия под названием «Ночной поход с фонариками на Пилссале» начнется в 21:00. Вместе с гидом Эйнаром Нордманисом участники пройдут по природным лугам, где узнают интересные факты о свободно пасущихся лошадях, редких растениях и птицах, а также смогут задать вопросы о местной экосистеме.

Поскольку прогулка продлится до полуночи, организаторы советуют обязательно взять с собой фонарик, а также надеть удобную одежду и закрытую обувь. Следует помнить, что маршрут проходит по естественным лугам, которые не скашивают — их состояние поддерживается благодаря выпасу лошадей. В этой природной зоне встречаются не только многочисленные виды растений и животных, но и комары со слепнями.

Старт и финиш экскурсии запланированы у Елгавской базы водного туризма и спорта на улице Пилссалас, 5.

Число участников ограничено, поэтому желающим рекомендуют заранее зарегистрироваться по электронной почте [email protected]