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В Елгаве устроят ночную прогулку с фонариками по лугам, где пасутся дикие лошади 1 392

Культура &
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Елгаве устроят ночную прогулку с фонариками по лугам, где пасутся дикие лошади
ФОТО: depositphotos

Любителей природы приглашают на необычную вечернюю экскурсию по острову Пилссала. 29 августа участники смогут отправиться в трехчасовой поход с фонариками по лугам поймы Лиелупе, познакомиться с местной флорой и фауной и увидеть диких лошадей в их естественной среде обитания.

Экскурсия под названием «Ночной поход с фонариками на Пилссале» начнется в 21:00. Вместе с гидом Эйнаром Нордманисом участники пройдут по природным лугам, где узнают интересные факты о свободно пасущихся лошадях, редких растениях и птицах, а также смогут задать вопросы о местной экосистеме.

Поскольку прогулка продлится до полуночи, организаторы советуют обязательно взять с собой фонарик, а также надеть удобную одежду и закрытую обувь. Следует помнить, что маршрут проходит по естественным лугам, которые не скашивают — их состояние поддерживается благодаря выпасу лошадей. В этой природной зоне встречаются не только многочисленные виды растений и животных, но и комары со слепнями.

Старт и финиш экскурсии запланированы у Елгавской базы водного туризма и спорта на улице Пилссалас, 5.

Число участников ограничено, поэтому желающим рекомендуют заранее зарегистрироваться по электронной почте [email protected]

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#туризм #Елгава #экология #природа #культура #лошади
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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