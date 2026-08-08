В Вашингтоне завершилась реставрация монументальных скульптурных композиций «Искусство войны» и «Искусство мира», расположенных возле мемориала Линкольна. Обновление памятников, которое проходило под контролем президента США Дональда Трампа, обошлось примерно в 5 миллионов долларов и вызвало бурную общественную дискуссию.

Четыре бронзовые конные статуи покрыли сусальным золотом 23,75 карата. После завершения работ Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фотографии обновленного комплекса, назвав их одним из символов преобразования американской столицы.

Однако реакция общественности оказалась неоднозначной. Многие жители Вашингтона раскритиковали внешний вид памятников, посчитав их слишком броскими и неуместными. По их мнению, столь значительные средства можно было направить на более важные городские нужды, а сами статуи теперь выглядят так, словно покрыты обычной золотой краской.

В то же время многие туристы встретили изменения с энтузиазмом. Посетители мемориала признаются, что обновленные скульптуры производят сильное впечатление благодаря яркому золотому блеску и сразу привлекают внимание.

Реставрация стала частью более масштабной программы по изменению архитектурного облика Вашингтона, которую продвигает администрация Трампа. Помимо обновления памятников, в планах — строительство нового бального зала Белого дома, возведение триумфальной арки между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем, а также реконструкция Зеркального бассейна.

По данным американских СМИ, общая стоимость этих проектов может превысить 1 миллиард долларов. При этом, согласно опросу Washington Post-Ipsos, около двух третей американцев негативно оценивают планы президента по масштабной реконструкции столицы.