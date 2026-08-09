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Джеймс Кэмерон задумался о жизни после «Аватара» 0 137

Культура &
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джеймс Кэмерон задумался о жизни после «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон, более двух десятилетий посвятивший развитию вселенной «Аватара», впервые допустил, что может отказаться от дальнейшей работы над франшизой. По словам кинематографиста, сейчас он все чаще задумывается не о новых технологиях и кассовых рекордах, а о том, какое наследие хочет оставить после себя.

Еще недавно Кэмерон признавал, что фильмы серии стали слишком масштабными, дорогостоящими и требуют огромных временных затрат. Теперь же он говорит о необходимости определить, какие проекты действительно стоит воплотить лично, а какие можно ограничить ролью сценариста или продюсера.

В интервью, приуроченном к вручению Премии генерал-губернатора Канады, 71-летний режиссер рассказал, что сейчас продумывает «последний акт» своей карьеры. По его словам, последние недели он посвятил размышлениям о том, какие истории способны принести наибольшую пользу и сделать мир лучше для будущих поколений.

Кэмерон признается, что пока не знает, сколько продлится этот заключительный этап его творческого пути — год, десять лет или даже два десятилетия. При этом режиссер понимает, что время становится все более ценным ресурсом, а съемки масштабных блокбастеров требуют колоссальной отдачи.

Дополнительным поводом для размышлений стали результаты третьего фильма франшизы — «Аватар 3: Пламя и пепел». Картина собрала в мировом прокате около 1,49 миллиарда долларов, однако уступила предыдущим частям серии, несмотря на производственный бюджет, превысивший 400 миллионов долларов.

Хотя Disney уже зарезервировала даты выхода четвертой и пятой частей — на 2029 и 2031 годы, — окончательное решение, по всей видимости, будет зависеть от самого Кэмерона. Студия не связана обязательствами по выпуску этих фильмов и, вероятно, дождется позиции режиссера.

Помимо «Аватара», у Кэмерона остается немало других замыслов. Ранее он рассказывал, что одновременно работает примерно над десятью проектами, среди которых драма «Призраки Хиросимы», продолжение «Алиты: Боевой ангел», экранизация романа «Дьяволы», новый вариант «Фантастического путешествия» и возможное возвращение к франшизе «Терминатор».

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#культура #Голливуд #творчество
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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