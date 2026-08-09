Режиссер Джеймс Кэмерон, более двух десятилетий посвятивший развитию вселенной «Аватара», впервые допустил, что может отказаться от дальнейшей работы над франшизой. По словам кинематографиста, сейчас он все чаще задумывается не о новых технологиях и кассовых рекордах, а о том, какое наследие хочет оставить после себя.

Еще недавно Кэмерон признавал, что фильмы серии стали слишком масштабными, дорогостоящими и требуют огромных временных затрат. Теперь же он говорит о необходимости определить, какие проекты действительно стоит воплотить лично, а какие можно ограничить ролью сценариста или продюсера.

В интервью, приуроченном к вручению Премии генерал-губернатора Канады, 71-летний режиссер рассказал, что сейчас продумывает «последний акт» своей карьеры. По его словам, последние недели он посвятил размышлениям о том, какие истории способны принести наибольшую пользу и сделать мир лучше для будущих поколений.

Кэмерон признается, что пока не знает, сколько продлится этот заключительный этап его творческого пути — год, десять лет или даже два десятилетия. При этом режиссер понимает, что время становится все более ценным ресурсом, а съемки масштабных блокбастеров требуют колоссальной отдачи.

Дополнительным поводом для размышлений стали результаты третьего фильма франшизы — «Аватар 3: Пламя и пепел». Картина собрала в мировом прокате около 1,49 миллиарда долларов, однако уступила предыдущим частям серии, несмотря на производственный бюджет, превысивший 400 миллионов долларов.

Хотя Disney уже зарезервировала даты выхода четвертой и пятой частей — на 2029 и 2031 годы, — окончательное решение, по всей видимости, будет зависеть от самого Кэмерона. Студия не связана обязательствами по выпуску этих фильмов и, вероятно, дождется позиции режиссера.

Помимо «Аватара», у Кэмерона остается немало других замыслов. Ранее он рассказывал, что одновременно работает примерно над десятью проектами, среди которых драма «Призраки Хиросимы», продолжение «Алиты: Боевой ангел», экранизация романа «Дьяволы», новый вариант «Фантастического путешествия» и возможное возвращение к франшизе «Терминатор».