22 августа Яунмокский замок приглашает гостей на традиционный Праздник сада, который в этом году будет посвящен сразу двум юбилеям — 125-летию самого замка и окружающего его парка. Исторический ансамбль был создан по проекту известного архитектора Вильгельма Бокслафа.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа, сочетающая знакомство с историей охотничьей резиденции, природой и культурой. Гостей ждут тематические экскурсии, прогулки по старинному парку, рассказы о его прошлом, а также концерты старинной музыки и произведений латвийских композиторов. Организаторы обещают, что интересно будет и взрослым, и детям.

Одним из центральных событий праздника станет торжественное открытие мемориальной доски «Культурный памятник», которое состоится в 13:00 на фасаде замка. Атмосферу юбилея дополнят творческие конкурсы по созданию цветочных композиций и праздничных тортов, а победителей объявят во время торжественной церемонии.