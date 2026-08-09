Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Яунмокский замок отметит 125-летие большим Праздником сада 1 582

Культура &
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яунмокский замок отметит 125-летие большим Праздником сада

Яунмокский замок

22 августа Яунмокский замок приглашает гостей на традиционный Праздник сада, который в этом году будет посвящен сразу двум юбилеям — 125-летию самого замка и окружающего его парка. Исторический ансамбль был создан по проекту известного архитектора Вильгельма Бокслафа.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа, сочетающая знакомство с историей охотничьей резиденции, природой и культурой. Гостей ждут тематические экскурсии, прогулки по старинному парку, рассказы о его прошлом, а также концерты старинной музыки и произведений латвийских композиторов. Организаторы обещают, что интересно будет и взрослым, и детям.

Одним из центральных событий праздника станет торжественное открытие мемориальной доски «Культурный памятник», которое состоится в 13:00 на фасаде замка. Атмосферу юбилея дополнят творческие конкурсы по созданию цветочных композиций и праздничных тортов, а победителей объявят во время торжественной церемонии.

×
Читайте нас также:
#история #культура #музыка #архитектура #традиции #юбилей
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДиКаприо и Безос вложат сотни миллионов долларов в спасение исчезающих видов
Изображение к статье: Кадры из фильма "Коммерсант". Эксклюзив!
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Изображение к статье: Гигантские лобстеры захватили Помпеи: необычная выставка стала новой достопримечательностью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Класс Вавере/
ЧП и криминал
Изображение к статье: Праздники
Наша Латвия
Изображение к статье: Осторожно - мошенники!
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Новый маршрут.
В мире
Изображение к статье: Турецкий курорт.
В мире
Изображение к статье: Похмелье
Lifenews
1
Изображение к статье: Класс Вавере/
ЧП и криминал
Изображение к статье: Праздники
Наша Латвия
Изображение к статье: Осторожно - мошенники!
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео